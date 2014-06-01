Серебряные мужские цепочки: виды плетений

Одним из популярных украшений являются мужские серебряные цепочки. Его носят на шее или на запястье с нательными крестами и подвесками.

У серебра есть много причин для популярности. Оно недорогое, легко чистится и долго сохраняет свой блеск.

При выборе подходящего продукта нужно ориентироваться на его размеры и тип плетения. Второй параметр показывает, как переплетены между собой отдельные звенья. Это влияет на внешний вид, прочность и вес.

Рассмотрим, какие виды плетения бывают у серебряных цепочек, и в чем их особенности.

Якорное

Очень распространено. Причина заключается в его простоте. Изготовление занимает меньше времени и отнимает меньше денег. Цепи считаются универсальными, красиво смотрятся и на женщинах, и на мужчинах.

Свое название украшение получило по причине того, что аналогичным методом изготавливались цепи для якорей. По отношению друг к другу звенья располагаются перпендикулярно. Узор разный — меняется положение перекладин с внутренней стороны. У классических моделей элементы овальные, но можно подобрать и массу других вариантов.

Ролло

Этот тип плетения относится к якорному. Состоит из круглых звеньев. Изделие от этого становится тяжелее, но не теряет изящества.

Кордовое

Принцип соединения звеньев аналогичен якорному, но значительно более прочный и сложный в изготовлении. Ювелиры закрепляют на одном элементе сразу несколько. По этой причине со стороны может показаться, что детали перекручиваются между собой. Создается красивое преломление света.

Венецианское

Форма звена снова становится главным отличием. Здесь они либо квадратные, либо прямоугольные. Соединение последовательное. Создается зрительный эффект объема, когда кажется, что украшение создано из отдельных мелких кубиков.

Нонна

В строении есть крупные и мелкие элементы. Они чередуются и соединены между собой. Получается необычное и изящное переплетение, которое хорошо смотрится само по себе или с нательным крестом.

Панцирное

Все детали находятся в одной плоскости. Шлифовка двусторонняя, потому изделие начинает красиво блестеть на солнце. Очень приятно для кожи и не раздражает ее.

Картье

Часто также встречается под названием «Фигаро». Используются мелкие и крупные звенья. Детали небольшого размера первыми переплетаются межу собой. Затем они соединяются с большими частями. Получается красиво и внушительно.

Бисмарк

В большинстве случаев ювелиры применяют такой вариант, когда нужно создать браслет. Он будет массивным, крупным, ярко выглядящим на руке. По причине использования большего количества материала, обычно такие варианты продукции стоят больше.

Лисий хвост

Во многом похоже на Бисмарк. Как и у него, здесь очень мало расстояния между звеньями. Переплетение плотное — это создает крупные украшения.

Какой вариант выбрать

В каталоге ювелирного магазина всегда есть множество вариантов цепей. Их параметры значительно отличаются друг от друга. При выборе определенного типа нужно ориентироваться на предпочтения, учитывать, какие дополнительные украшения вы будете носить.

Вне зависимости от варианта переплетения, все цепочки смотрятся красиво. Они приятны для кожи, не вызывают раздражения.

Источник: https://obraz-gold.ru/

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