Рынок свинины в России: особенности последних лет

Исследование рынка свинины в нашей стране показывает: отрасль продолжает активно развиваться. Потребление мяса увеличивается, но двумя годами ранее показатели уходили в минус. В 2019-2020 гг. из-за вспышки АЧС производство сырья и полуфабрикатов из него резко снизилось. Это привело к дефициту свинины в некоторых государствах.

Российский рынок

На отечественном рынке предприятиям работать сложнее, но перспективы увеличения производства есть. В ближайшие несколько лет двадцать крупнейших фабрик должны нарастить выпуск продукции. Объемы производства свинины как указано по ссылке https://alto-group.ru/otchot/rossija/254-rynok-svininy-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2014-2018-gg.html начнут увеличиваться к четвертому кварталу 2022 г. Сохраняется падение выпуска этого вида мяса в ЛПХ и фермерских хозяйствах. Совокупная доля таких форм опустилась ниже 10%.

Если отрасль на протяжении определенного промежутка времени будет показывать рост, есть вся надежда на то, что беспошлинного ввоза свинины не будет. При рассмотрении импорта с учетом прироста производства допускается увеличение предложений до 18%. Сложившаяся ситуация приведет к снижению оптовых цен. Но увеличение затрат на зерно, корм иностранных компаний привели к росту себестоимости свинины на 30% в 2020 году. Это значительно затруднило выполнение обязательств по ранее взятым кредитам.

Проведенный компанией ACG анализ рынка свинины свежей и охлажденной в России по ссылке https://alto-group.ru/otchot/rossija/2053-rynok-svininy-svezhej-i-ohlazhdennoj-v-rossii-tekuschaja-situacija-i-prognoz-2019-2023-gg.html показал, что уже в 2020 году получилось самостоятельно закрыть внутренние потребности в этом виде мяса. Свиноводы могли воспользоваться кредитами по льготным тарифам. Страна вышла на самообеспеченность, продолжается прирост производства, частные инвесторы стали активно запускать новые фермы. За это взялись самые эффективные компании. Их руководство заявило, что будет приложено максимум усилий, чтобы заменить неэффективные фирмы.

Прогнозы

Обзор рынка свинины показывает: укрепление рубля привело к снижению конкурентоспособности отечественного сырья. В Китае, Вьетнаме было восстановлено собственное производство. Сложности обусловлены и логистическими проблемами. Из-за этого к концу года на рынке может оказаться дополнительные 50 тыс. свинины, но спрос на мясо может упасть из-за доходов населения.

Тенденции рынка свинины в России:

импорт находится на минимальном уровне, до 5% от потребления;

увеличение возможностей для экспорта не наблюдается;

ожидается уход предприятий с низкой эффективностью.

Из-за сложившихся новых экономической ситуации наблюдается повышение уровня вертикальной интеграции. Специалистами внимательно изучаются целевые рынки, кадры, возможности инвестиций в мощности по заморозке и хранению. Проблемы связаны с усилением консолидации продуктового сетевого ритейла, рост производства вместе с возрастанием плотности поголовья. На российском рынке свинины наблюдаются и сложности, связанные с взрывным ростом стоимости зерна и валютозависимых кормовых компонентов.

Источник: https://alto-group.ru/

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