Цифровая фоторамка - как подобрать? Какой из них приобрести?

Мы даём рекомендации по выбору цифровой рамки для фото и указываем, какие характеристики электронных фоторамок важны.

Очень много людей собирают очень большие коллекции фотографий, которые хранятся на жёстком диске компьютера. Однако уже практически никто не проявляет фотографии и помещает их в классические альбомы. Вместо того чтобы печатать фотографии, их можно копировать и хранить в цифровых рамках, которые показывают их в виде презентации. Благодаря этому воспоминания о семейных встречах, поездках, праздниках и основных моментах доступны в любое время и заметны. О популярности устройства говорит их огромный выбор. Но как подобрать идеальную модель цифровой рамки? Что необходимо учесть во время покупки?

На что вам необходимо обратить внимание?

Экран

Это главный компонент каркаса, поэтому большое внимание нужно выделить его показателям. В конце концов, конкретно от дисплея зависит, как будет смотреться ваша коллекция фотографий. Что касается экрана, то на него необходимо обратить внимание:

размер - поскольку рама считается элементом декора, ее необходимо подобрать в соответствии с местом, где она будет стоять или висеть. Если он будет размещен в гостевой, он может быть довольно внушительным - до 32 дюймов. Однако если она окажется стоять на комоде в спальной комнате, можно выбрать раму с меньшим дисплеем. Очень маленькие модели имеют размер всего 1,1 дюйма и прекрасно подходят в качестве портативных устройств, которые можно всегда носить с собой. Самые распространенные цифровые рамки имеют диагональ экрана около 7 дюймов и служат идеальным украшением полок и комодов.

соотношение сторон - большинство рамок отображают фотографии по соотношению сторон 4:3, а некоторые поддерживают формат 16:9, широкоэкранный или оба, что делает их более универсальными. Соотношение сторон обязано отвечать возможностям камеры и очень часто составляет 4:3.

разрешение - в теории, чем разрешение выше, тем лучше, но разница между разными уровнями не всегда объяснима. На рынке представлены как цифровые рамки, отображающие изображения с разрешением 400x234 (тем более для тех, у кого небольшие экраны), так и 1366x768 пикселей. Чтобы итоговый результат был хорошим, главное не забыть учесть не только разрешение, но и размер экрана. Чем больше диагональ дисплея, тем выше должно быть поддерживаемое разрешение. При популярных размерах экрана (к примеру, 7 дюймов) небольшое разрешение должно составлять 800x600 px.

Если рама будет находиться в светлом помещении, рекомендуется выбрать раму с матовым экраном, который будет гасить световые блики.

Качество изображения

Это зависит от панели, которая установлена в цифровой рамке (как и в остальных электронных устройствах). Параметры, которые влияют на качество отображаемого изображения, такие:

контрастность - очень доступные и слабые модели предлагают показатель контрастности 150:1, из-за чего цвета могут казаться бледными. Лучшие кадры имеют соотношение 600:1, отображая изображение с глубокими черными цветами и, прежде всего, цветами, привлекательными для глаз.

яркость - чем выше яркость, тем привлекательнее будет смотреться изображение в ярко освещенном помещении. В большинстве моделей производители решили применять функцию, известную, к примеру, по смартфонам - другими словами автоматизированный выбор уровня яркости, что дает возможность экономить энергию.

Поддерживаемые форматы фотографий

Самым популярным форматом фотографий считается jpeg, и он должен поддерживаться во всех моделях цифровых фоторамок. Вы также встретите увеличения exif, bmp, tiff, raw. Чем больше поддерживаемых форматов, тем выше гарантия отображения фотографий из различных источников.

Метод презентации

Преимуществом цифровых рамок считается возможность представить целые альбомы, а не только отдельные фотографии. Поэтому важно, чтобы рамка позволяла изменять время презентации одной фотографии (слайда) или эффекты перехода.

Вариант монтажа

Рама может стоять или висеть на стенке. В последнем варианте следует проверить, предусмотрел ли производитель подобную возможность. Также не забывайте, что большие рамы нуждаются в регулярном электропитании - поэтому выбирайте пространство, где в пешей доступности есть розетка. А если вы хотите подарить еще и фруктовницу, переходите сюда.

Объем памяти

Как и в случае с фотоаппаратом, цифровые рамки должны иметь возможность хранить файлы. Можно отметить два типа памяти:

внутренний - т.е. встроенный. Пользователю не необходимо приобретать дополнительные аксессуары. Вполне хватит, чтобы он/она разорвал/а фотографии на место, отведенное производителем. Цифровые рамки могут иметь от 128 МБ до 2 ГБ памяти.

внешний - т.е. карта памяти. Его необходимо приобрести, тем более если рамка не оборудована встроенной памятью. Перед приобретением карты памяти необходимо проверить, какой тип поддерживается подобраной цифровой рамкой (детальнее о картах памяти вы можете узнать в индивидуальном руководстве).

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