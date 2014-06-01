Пленка для парников: виды и особенности

Полиэтиленовая пленка часто используется для создания различных парников, в которых проводится выращивание культурных растений. Материал поддерживает оптимальные условия, сохраняет тепло, пропускает воздух, свет – все это требуется для нормального развития растительности. Но все же следует предварительно рассмотреть какие виды пленки стоит применять для создания парников и теплиц.

Полиэтиленовые варианты

К ним относится несколько вариантов, которые могут отличаться по технологии изготовления и структурой материала. Выделяют следующие виды:

Нестабилизированная. Она имеет толщину 0,015-0,3 мм, ширину около 3-6 метров. Но она имеет небольшой срок службы – 7 лет. При воздействии внешних погодных условий материал быстро рвется. Также на внутренней поверхности скапливается большое количество конденсата;

Стабилизированная. Имеет высокие эксплуатационные свойства, это связано с тем, что в составе имеются различные добавки. Весь скапливаемый конденсат стекает по поверхности, имеет прозрачность 90 %, сдерживает инфракрасное излучение;

Теплоудерживающая. Основа способна удерживать тепло на 10-30 %. Ее рекомендуется использовать для укрытия парников в зимний период;

Армированная. Выполняется из полиэтилена. Она имеет встроенный каркас, который поддерживает целостность и прочность основы. Средний срок службы – 5 лет.

Поливинилхлоридный вид

К этому виду относится пленка из ПВХ. Она имеет эластичную и прочную основу. Материал на 20 % меньше пропускает инфракрасное излучение, и это его главное преимущество. Похожие свойства имеет стрейч пленка.

Средний период службы составляет 5-8 лет. Но вот стоимость у данного материала достаточно высокая. Поэтому он пользуется низким спросом среди дачников и садоводов.

Сополимерная пленка

Этот материал относится к многолетним вариантам. Он имеет ряд преимуществ:

Высокий показатель прозрачности;

Хорошая эластичность;

Обладает отличными прочностными характеристиками;

Высокий показатель морозостойкости;

Под пленкой не появляются скопления конденсата;

Выдерживает различные механические воздействия;

Период службы – 3 года.

Но все же полиэтиленовая пленка и ее разновидности намного чаще применяются для создания парников и теплиц. Данные материалы имеют низкую стоимость, обладают высокой практичностью. Но главное они наиболее лучше подходят для выращивания различных культурных растений.

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