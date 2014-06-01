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      • Пленка для парников: виды и особенности

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 14:23
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      Полиэтиленовая пленка часто используется для создания различных парников, в которых проводится выращивание культурных растений. Материал поддерживает оптимальные условия, сохраняет тепло, пропускает воздух, свет – все это требуется для нормального развития растительности. Но все же следует предварительно рассмотреть какие виды пленки стоит применять для создания парников и теплиц.

      Полиэтиленовые варианты

      К ним относится несколько вариантов, которые могут отличаться по технологии изготовления и структурой материала. Выделяют следующие виды:

      • Нестабилизированная. Она имеет толщину 0,015-0,3 мм, ширину около 3-6 метров. Но она имеет небольшой срок службы – 7 лет. При воздействии внешних погодных условий материал быстро рвется. Также на внутренней поверхности скапливается большое количество конденсата;
      • Стабилизированная. Имеет высокие эксплуатационные свойства, это связано с тем, что в составе имеются различные добавки. Весь скапливаемый конденсат стекает по поверхности, имеет прозрачность 90 %, сдерживает инфракрасное излучение;
      • Теплоудерживающая. Основа способна удерживать тепло на 10-30 %. Ее рекомендуется использовать для укрытия парников в зимний период;
      • Армированная. Выполняется из полиэтилена. Она имеет встроенный каркас, который поддерживает целостность и прочность основы. Средний срок службы – 5 лет.

      Поливинилхлоридный вид

      К этому виду относится пленка из ПВХ. Она имеет эластичную и прочную основу. Материал на 20 % меньше пропускает инфракрасное излучение, и это его главное преимущество. Похожие свойства имеет стрейч пленка.

      Средний период службы составляет 5-8 лет. Но вот стоимость у данного материала достаточно высокая. Поэтому он пользуется низким спросом среди дачников и садоводов.

      Сополимерная пленка

      Этот материал относится к многолетним вариантам. Он имеет ряд преимуществ:

      • Высокий показатель прозрачности;
      • Хорошая эластичность;
      • Обладает отличными прочностными характеристиками;
      • Высокий показатель морозостойкости;
      • Под пленкой не появляются скопления конденсата;
      • Выдерживает различные механические воздействия;
      • Период службы – 3 года.

      Но все же полиэтиленовая пленка и ее разновидности намного чаще применяются для создания парников и теплиц. Данные материалы имеют низкую стоимость, обладают высокой практичностью. Но главное они наиболее лучше подходят для выращивания различных культурных растений.

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