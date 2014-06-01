Пленка для парников: виды и особенности

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Полиэтиленовая пленка часто используется для создания различных парников, в которых проводится выращивание культурных растений. Материал поддерживает оптимальные условия, сохраняет тепло, пропускает воздух, свет – все это требуется для нормального развития растительности. Но все же следует предварительно рассмотреть какие виды пленки стоит применять для создания парников и теплиц.
К ним относится несколько вариантов, которые могут отличаться по технологии изготовления и структурой материала. Выделяют следующие виды:
К этому виду относится пленка из ПВХ. Она имеет эластичную и прочную основу. Материал на 20 % меньше пропускает инфракрасное излучение, и это его главное преимущество. Похожие свойства имеет стрейч пленка.
Средний период службы составляет 5-8 лет. Но вот стоимость у данного материала достаточно высокая. Поэтому он пользуется низким спросом среди дачников и садоводов.
Этот материал относится к многолетним вариантам. Он имеет ряд преимуществ:
Но все же полиэтиленовая пленка и ее разновидности намного чаще применяются для создания парников и теплиц. Данные материалы имеют низкую стоимость, обладают высокой практичностью. Но главное они наиболее лучше подходят для выращивания различных культурных растений.