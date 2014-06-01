Как выбрать металлорежущий инструмент сверла по металлу купить оснастку и прочие приспособления и не прогадать при выборе? Прежде всего, необходимо понимать, что металлорежущий инструмент представлен в широком ассортименте изделия для различных работ, однако, при выборе есть несколько общих черт на которые стоит обращать внимание и учитывать.

Различия по конструкции и способам использования

Металлорежущий инструмент применяется для придания формы монолитным заготовкам различного типа, будь то кругляк, квадрат или полые профильные изделия. В процессе обработки, может выполняться зачистка, выравнивание, формование, сверление, резка и прочие процедуры необходимые для получения конечного результата. Сам же инструмент можно разделить на следующие категории:

Ручной – применяется исключительно для ручной обработки, в частности рубки металла. Используется только вручную или с применением электрического, пневматического ручного инструмента;

Станковый – применяется исключительно в качестве оснастки для фрезерных, токарных, сверлильных и прочих станков;

Цельный – режущая и крепежная часть инструмента представляют единое цело, к примеру, спиральные сверла для металла;

Сборный – режущая и крепежная часть могут разделяться, к этой категории относятся отдельные виды фрез, токарных резцов.

Подбор по данному параметру осуществляется с учетом используемого и имеющегося в наличии инструмента и станкового оборудования.

Требования к инструменту

Так как перед инструментом стоит задача по резке стали различных марок, то и сам он должен быть изготовлен из легированных, твердосплавных сортов стали. К примеру, на основе сталей Р5М3, Р6М5К5, Р6М5К8 и прочих аналогов, имеющих в составе легирующие компоненты, повышающие их твердость, обеспечивающие сохранение заточки при выполнении работ. Инструмент подобного типа стоит достаточно дорого, поэтому стоит отдавать предпочтение проверенным производителям, способным гарантировать соответствие стандарту.

Какой инструмент выбрать

Итак, при подборе металлорежущего инструмента, необходимо ориентироваться на тип изделий и их приспособленность к работе в ручном режиме, с ручным инструментом или станками, а также их соответствие типу оснастки. Не менее важных фактором является качество стали. К примеру, для фрезерной обработки, можно выбрать твердосплавные фрезы марки Р6М5 и их аналоги.

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