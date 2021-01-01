Самые романтичные места Москвы

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Российская столица – это идеальное место для романтических свиданий, пылких признаний в любви и волнительных предложений не только руки, но и сердца.
Влюбленным парочкам непременно стоит посетить такие места в Москве, как:
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Таким образом, влюбленным парочкам, уставшим от банальных сценариев свиданий, столица предлагает огромное количество романтических мест, посещение которых освежит чувства и, может быть, выведет отношения на новый уровень.