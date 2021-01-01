Самые романтичные места Москвы

Российская столица – это идеальное место для романтических свиданий, пылких признаний в любви и волнительных предложений не только руки, но и сердца.

Влюбленным парочкам непременно стоит посетить такие места в Москве, как:

Нескучный сад. Территория сада утопает в цветах, кустарниках и деревьях, в тени которых влюбленные могут найти уединение и насладиться обществом друг друга и любопытных белок. В Нескучном саду юноши и девушки не только могут покататься на велосипедах, уехав подальше от завистников и сплетников, но и принять участие в квестах для влюбленных. Лужков мост. Это фортификационное сооружение непременно посещают молодожены. На мосту установлены кованые двери, на прутики которых новобрачные крепят замочки семейного счастья, бросая ключи от них в воду. Однако сюда приходят не только супружеские пары, но и те, у кого совсем недавно произошла ссора, а нежные чувства друг к другу не гаснут: в центре Лужкова моста стоит скамья примирения, конструкция которой способствует сближению душ и прощению в виде объятия и поцелуя. Аллея любви. Влюбленным непременно нужно съездить в Коломенскую усадьбу, где расположена аллея любви. Если верить красивым легендам, у юношей и девушек, которые прошлись по аллее, держась за руки, исполняются самые сокровенные желания и сбываются мечты о семейном счастье. Для этого нужно всего лишь закрыть на специальном стенде свой заветный замочек счастья, а ключ от него кинуть как можно дальше. Аллея любви, как и само это трепетное чувство, прекрасна в любое время года. Летом она утопает в пышной зелени и цветах, а зимой поражает белоснежным убранством и тишиной. Памятники Наталье Гончаровой и Александру Пушкину. Скульптура установлена на Старом Арбате. Многие свидания назначаются именно здесь, поэтому можно сказать, что любовь классика к Наталье Гончаровой покровительствует чувствам всех пар. Памятник Мастеру и Маргарите на Садовом кольце. Скульптура настраивает души влюбленных на романтичный лад и заставляет их сердца биться в унисон. Крыши в центре Москвы, оборудованные всем необходимым для романтических свиданий. Здесь влюбленные смогут не только любоваться вечерней Москвой и наслаждаться близостью друг друга, завернувшись в теплый плед, но и заказать десерт в кафе, которое работает прямо на крыше высотного здания. Также влюбленным свои услуги предлагают квалифицированные фотографы. Культурно-развлекательный центр «Vtemnote 2.0». Юношам и девушкам, желающим пощекотать свои рецепторы и проверить чувства к партнеру, предлагается войти в огромное помещение, где царит полная темнота. В темноте влюбленным нужно найти друг друга. В процессе прохождения квеста в кровь выбрасывается огромная доза адреналина.

Предлагаем Вашему вниманию вечерние экскурсии по Москве. Откройте для себя сказочную столицу в миллионах огней, полюбуйтесь волшебными видами и панорамами вечернего города!

Таким образом, влюбленным парочкам, уставшим от банальных сценариев свиданий, столица предлагает огромное количество романтических мест, посещение которых освежит чувства и, может быть, выведет отношения на новый уровень.





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