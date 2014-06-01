Нормативная база, регламентирующая проведение инженерных изысканий для строительства

Просто начать строиться нельзя, предварительно этот процесс необходимо согласовать с контролирующими органами. В большинстве случаев монтажным работам предшествуют инженерно-геодезические изыскания для строительства и другие виды исследований. Действующее законодательство четко регламентирует порядок проведения подобных изысканий, необходимость привлечения профильных инженеров и особенности услуг таких специалистов указаны в ряде нормативных актов.

Какие документы регламентируют порядок проведения инженерных изысканий

Проводятся геологические изыскания для строительства и другие исследования в строгом соответствии с различными Сводами правил. В них указаны сведения, которые касаются:

особенностей составления технического задания;

порядка проведения различных измерений;

правил составления технической документации;

требований к лицам, которые занимаются организацией изысканий;

объема необходимых измерений и пр.

Своды правил содержат исчерпывающую информацию, необходимую как для инвестора, так и для подрядчика, который занимается проведением исследовательских работ. Также особенности проведения исследований регламентируют СНиПы, ГОСТы и другие нормативные документы.

В каких случаях исследования будут обязательными

Обойтись без услуг профильных инженеров не выйдет при монтаже большинства сооружений, включая и частные жилые дома. Составленная геологами, геодезистами и экологами техническая документация – это основа быстрого и беспроблемного согласования монтажа. Если вы не знаете, являются ли инженерно-экологические изыскания для строительства и другие исследования обязательными для вашей ситуации, узнать это можно в соответствующем Своде правил. Также вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам "Гео-Яр". Опытные инженеры ответят на интересующие вас вопросы, а также помогут выполнить профессиональные исследования по всей стране.

В чем суть подобных изысканий

Инвесторам важно помнить, что топографическая съемка земельного участка и другие исследования – это не просто бюрократическая процедура, но возможность сделать монтажные работы более простыми и быстрыми. Результаты изысканий пригодятся для:

прохождения госэкспертиз;

выбора основания и стройплощадки;

оптимизации земельных работ;

обнаружения на территории ценных ресурсов;

контроля над качеством монтажа;

предотвращения вероятных аварийных ситуаций;

уменьшения негативного влияния на природу;

повышения устойчивости сооружения ко внешним воздействиям и пр.

Все это и делает услуги профильных инженеров необходимыми для всех, кто планирует застройку. Хотя инженерные изыскания часто являются обязательными, такие исследования в большинстве случаев окупаются, поскольку позволяют сделать монтаж более простым и дешевым.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...