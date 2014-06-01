Как подготовиться к строительным работам

В ходе строительных работ может возникнуть масса непредвиденных ситуаций. Выбор стройплощадки, подбор материалов, согласование вопросов с контролирующими органами, рытье котлована, закладка фундамента – на всех этих этапах, вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию, могут появляться различные проблемы. Чтобы нивелировать вероятные риски, а также сделать процесс монтажа максимально простым, быстрым и дешевым, следует тщательно подготовиться к возведению здания, организовав геологические изыскания для строительства, геодезию и экологию территории.

Зачем все это нужно

У каждого участка есть масса особенностей. Даже смежные наделы могут сильно отличаться между собой. Рельеф, инфраструктура, состав почвы, водный режим, особенности растительного и животного миров – эти и другие факторы могут сильно повлиять на процесс застройки. Чтобы понять, чем же уникальна конкретная территория, проводят инженерно-экологические изыскания для строительства и остальные исследования.

В рамках подобных работ профильные инженеры занимаются всесторонним изучением участка. Они наблюдают за местностью, собирают и анализируют в современных лабораториях образцы пород, проводят различные измерения и испытания. Результатом исследований станут:

графические материалы, которые выступают основой для проведения расчетов;

технические отчеты, необходимые для легализации монтажных работ;

рекомендации касательно дальнейшего строительства.

В результате услуги профильных инженеров пригодятся всем, кто планирует монтаж. От небольшого частного дома до многоэтажной дачи, от трубопровода до ТРЦ – геология, геодезия и экология местности позволит оптимизировать возведение любого строения.

Что конкретно дают такие исследования

Профессионально выполненные инженерно-геодезические изыскания для строительства и остальные работы по изучению местности позволяют:

получить разрешение на монтаж;

уменьшить издержки на застройку;

повысить срок службы здания;

сохранить природу;

проконтролировать качество монтажа;

выбрать оптимальный фундамент;

определиться со стройплощадкой и пр.

Сколько будут стоить изыскания

Заранее достаточно трудно сказать, во сколько обойдется топографическая съемка земельного участка, а также какой будет цена на другие исследования. Поскольку каждый проект уникален, стоимость изучения стройплощадки перед началом монтажа также будет варьироваться. На конечную смету влияют такие факторы, как площадь исследуемой территории, характеристики и назначение будущего сооружения, особенности рельефа, срочность, требуемая точность и пр. При этом услуги инженеров в большинстве случаев окупаются. Ведь такие исследования – это не просто бюрократическая процедура, необходимая для легализации монтажа, но возможность избежать многих проблем, с которыми приходится сталкиваться инвесторам.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...