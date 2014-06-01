Расценки на архивные услуги

Все компании должны уделять внимание ведению архивов и работе с документами. Мало кто получает удовольствие от этой работы, но многие продолжают заниматься ей самостоятельно, потому что убеждены, что услуги профессиональных архивистов имеют высокую цену и по карману далеко не каждому.

На самом деле, это вовсе не так. И в этой статье мы на конкретных примерах покажем, насколько бюджетными могут быть архивные услуги. А если добавить к этому сэкономленное время, а также экономию на оплате работе штатного сотрудника, оплате площадей офисных помещений и других расходов, то нередко получается «выйти в ноль».

В этой статье мы будем опираться на прейскурант архива петербургской компании «Первый Городской Архив», на начало августа 2022 года. Этой компании удается уже десять лет не повышать расценки на свои услуги, поэтому они очень привлекательны для клиентов.

Сколько стоит архивная обработка документов?

Архивная обработка документов — это сложный процесс, который включает в себя несколько важных этапов. Поэтому конечная стоимость услуги зависит от того, что именно будут делать специалисты. Расценки выглядят так:

комплексное обследование архивного фонда (при заказе услуг) специалисты ПГА проводят полностью бесплатно;

экспертиза научной и практической ценности может проводиться с полистным просмотром документов или без него, в первом случае услуга обойдется в 100 рублей за дело, во втором — в 60 рублей;

оформление дел может быть частичным (от 70 рублей за шутку) и полным (от 270 рублей за штуку).

Сколько стоит внеофисное хранение документов?

Очень популярна услуга внеофисного хранения. Для этого у ПГА есть собственное хранилище, оборудованное по последнему слову, обеспечивающее идеальные условия для размещения документов на бумажных носителях.

Все документы помещаются в специальные короба (они могут находиться как в папках, так и без них). В первом случае в короб влезает меньше дел, чем во втором. Хранение одного короба обойдется вам в 20 рублей в месяц.

Сколько стоит уничтожение документов?

В процессе обработки бумаг, а также в ходе деятельности компании может возникнуть необходимость избавиться от ненужных и просроченных бумаг. Этим тоже могут заняться специалисты ПГА. Стоимость услуг в этой отрасли такая:

акт о выделении дел к уничтожению составляется и оформляется за 3200 рублей (для всех дел достаточно одного такого документа);

стоимость вывоза и уничтожения зависит от общего веса: если он не превышает тонну, то за каждый килограмм придется заплатить 10 рублей, если превышает тонну, то каждый килограмм стоит 5 рублей.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...