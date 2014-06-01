Нужно ли чистить язык?

Средний человек обращается к стоматологу обычно только после разрушения зубов и появления сильных болезненных ощущений. Реже люди обращаются в стоматологический кабинет с имиджевыми целями – избавиться от неприятного запаха изо рта и сделать зубы белыми и красивыми.

Мало кто знает, что перечисленных неприятностей может помочь если не полностью избежать, то значительно уменьшить регулярная чистка языка. На первый взгляд, при чем тут зубные боли, белоснежные зубы, запах и язык?

На сам деле в организме все взаимосвязано. Специалисты стоматологической клиники «Гарант» в Красноярске рекомендуют не ограничиваться хирургическими операциями с зубами когда ситуация стала критической, а провести комплексную диагностику еще до появления болезненных ощущений.

На сайте https://garant-24.ru/terapia можно получить советы по комплексном уходу за зубами, деснами, ротовой полостью, записаться на прием. После прохождение бесплатной диагностики опытные специалисты клиники предложат оптимальные профилактические мероприятия и при необходимости назначат курс терапии.

Польза правильной чистки языка

Медицинские исследования доказывают практическую пользу регулярной чистки языка по рекомендованной врачом индивидуальной программе в соответствии с состоянием зубов, ротовой полости и общего здоровья.

Более чем на 30% снижается скорость отложения зубного налета. Даже без процедуры отбеливания зубы становятся белее и прочнее.

Снижается процентное содержание болезненных микробов в ротовой полости. Уменьшается чувствительность зубов, зубная эмаль активно восстанавливается.

Устраняется неприятный запах изо рта.

Не очевидное последствие регулярной правильной чистки языка – в процессе этой операции происходит стимуляция рецепторов языка, массаж биологически активных точек, приводящих к стимуляции внутренних органов и общему улучшению здоровья.

Чистить язык нужно правильно

Первая мысль – использовать обычную зубную щетку после чистки зубов. Те, кто это пробовал, помнят мгновенное возникновение тошноты и даже рвоты. Зубная щетка – для зубов, но не для языка.

Полезную процедуру чистки языка может рекомендовать только опытный стоматолог. Дело в том, что налет на языке часто является следствием сниженного иммунитета, болезней внутренних органов, заражения организма паразитами или грибковыми инфекция, приема медикаментов.

По цвету языка можно диагностировать некоторые скрытые заболевания. Но причиной изменения цвета поверхности языка могут быть и продукты питания (кофе, чай, свекла).

Для чистки языка лучше использовать специальный скребок и проводить процедуру после чистки зубов.

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