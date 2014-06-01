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      • Цели и актуальность проведения инженерных исследований

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 12:07
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      Если вы хотите избежать проблем во время монтажа, на предпроектной стадии необходимо провести инженерно-геодезические изыскания для строительства и другие виды исследований. Прежде всего, подобные работы дают возможность легализовать застройку. Отчеты профильных инженеров – необходимость, без которой не выйдет пройти требуемые государственные экспертизы. Но согласование проекта – не единственная причина воспользоваться услугами геологов, геодезистов и экологов. Также такие исследования приносят и многие другие преимущества.

      Повышение устойчивости объекта ко внешним воздействиям

      Грамотно выполненные инженерно-геологические изыскания для строительства от https://геология.org/ дают возможность оценить особенности почвы на территории, где будет возводиться объект, а также составить модель поведения готового здания на местности. Это позволит своевременно оценить, с какими рисками может столкнуться сооружение, а также разработать комплекс требуемых защитных мер. В результате вероятность неравномерной усадки, преждевременной деформации стен и затопления будет минимальной.

      Также инженеры проведут гидрометеорологические исследования, позволяющие:

      • выбрать оптимальный угол уклона кровли;
      • определиться с фасадными и изоляционными материалами;
      • продумать систему дренажа и пр.

      Все это сделает объект максимально устойчивым ко внешним факторам.

      Защита природы

      В современных реалиях важно тщательно контролировать уровень техногенного влияния, которое возникает в ходе монтажа. Для этого проводят инженерно-экологические изыскания для строительства разных зданий. Они помогут инвестору:

      • продумать необходимые природоохранные зоны;
      • согласовать застройку с проверяющими органами;
      • сделать местность безопасной для жизнедеятельности человека;
      • обосновать границы СЗЗ и пр.

      Уменьшение затрат на монтаж

      Инженеры подскажут, какие выбрать стройматериалы и фундамент, чтобы не пришлось переплачивать за чрезмерно прочную конструкцию. Также они помогут избежать ошибок, которые могут привести к невозможности ввести строение в эксплуатацию или дорогостоящему ремонту. Во время исследований они выявят на местности месторождения ценных ресурсов, пригодных для продажи или применения в качестве стройматериалов. Все это делает услуги профильных специалистов финансово оправданными.

      Что еще дают изыскания

      Также инженерно-исследовательские работы позволяют:

      • продумать оригинальный ландшафтный дизайн;
      • оптимизировать земельные работы;
      • проложить инженерные сети;
      • проконтролировать качество застройки;
      • спланировать расположение окон и балконов с учетом солнечного режима и пр.

      Как результат, топографическая съемка земельного участка и остальные исследования – это не просто необходимость, а возможность сделать монтажные работы более быстрыми, дешевыми и беспроблемными!

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