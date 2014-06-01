Цели и актуальность проведения инженерных исследований

Если вы хотите избежать проблем во время монтажа, на предпроектной стадии необходимо провести инженерно-геодезические изыскания для строительства и другие виды исследований. Прежде всего, подобные работы дают возможность легализовать застройку. Отчеты профильных инженеров – необходимость, без которой не выйдет пройти требуемые государственные экспертизы. Но согласование проекта – не единственная причина воспользоваться услугами геологов, геодезистов и экологов. Также такие исследования приносят и многие другие преимущества.

Повышение устойчивости объекта ко внешним воздействиям

Грамотно выполненные инженерно-геологические изыскания для строительства от https://геология.org/ дают возможность оценить особенности почвы на территории, где будет возводиться объект, а также составить модель поведения готового здания на местности. Это позволит своевременно оценить, с какими рисками может столкнуться сооружение, а также разработать комплекс требуемых защитных мер. В результате вероятность неравномерной усадки, преждевременной деформации стен и затопления будет минимальной.

Также инженеры проведут гидрометеорологические исследования, позволяющие:

выбрать оптимальный угол уклона кровли;

определиться с фасадными и изоляционными материалами;

продумать систему дренажа и пр.

Все это сделает объект максимально устойчивым ко внешним факторам.

Защита природы

В современных реалиях важно тщательно контролировать уровень техногенного влияния, которое возникает в ходе монтажа. Для этого проводят инженерно-экологические изыскания для строительства разных зданий. Они помогут инвестору:

продумать необходимые природоохранные зоны;

согласовать застройку с проверяющими органами;

сделать местность безопасной для жизнедеятельности человека;

обосновать границы СЗЗ и пр.

Уменьшение затрат на монтаж

Инженеры подскажут, какие выбрать стройматериалы и фундамент, чтобы не пришлось переплачивать за чрезмерно прочную конструкцию. Также они помогут избежать ошибок, которые могут привести к невозможности ввести строение в эксплуатацию или дорогостоящему ремонту. Во время исследований они выявят на местности месторождения ценных ресурсов, пригодных для продажи или применения в качестве стройматериалов. Все это делает услуги профильных специалистов финансово оправданными.

Что еще дают изыскания

Также инженерно-исследовательские работы позволяют:

продумать оригинальный ландшафтный дизайн;

оптимизировать земельные работы;

проложить инженерные сети;

проконтролировать качество застройки;

спланировать расположение окон и балконов с учетом солнечного режима и пр.

Как результат, топографическая съемка земельного участка и остальные исследования – это не просто необходимость, а возможность сделать монтажные работы более быстрыми, дешевыми и беспроблемными!

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...