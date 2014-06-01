Крафт: преимущества бумажных пакетов

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Крафтовые пакеты презентабельны и привлекательны внешне. Появились они не так давно, но быстро успели завоевать популярность во всем мире. Распространяются эти изделия не просто так: они обладают массой положительных качеств и хорошо подходят в рекламных целях.
Бумажные изделия кажутся недостаточно прочными, однако крафт-бумага – совершенно не такой материал. Клиентам кажется, что полиэтилен лучше справляется с большими нагрузками, но это не так. Крафт-бумага обладает повышенной плотностью (80-110 граммов на квадратный метр), а потому отлично выдерживает значительный вес. Прочен материал благодаря своему строению. В его структуре находятся длинные целлюлозные волокна. Причем пакеты часто производятся многослойными. В результате они беспроблемно выдерживают до тридцати килограммов веса. Иногда крафт-бумага лучше чем полиэтилен справляется с повышенными нагрузками.
Крафт-пакеты с логотипом не только прочны, но и экологичны. Производятся они из вторичного сырья. Оно недорого стоит, поэтому изделия продаются по невысокой цене. Современные компании постепенно отказываются от полиэтиленовой продукции и переходят на более экологичный, безопасный и недорогой материал.
Пакеты из крафт-бумаги идеально подходят для хранения или транспортировки продуктов. Стенки и дно "дышат", поэтому еда сохраняется на более долгое время. Из-за этого организации пищевой промышленности чаще используют крафтовые, а не полиэтиленовые упаковки.
Бумажные пакеты смотрятся гораздо лучше по сравнению с полиэтиленовыми. Они хорошо держат форму, на их поверхность хорошо наносятся фирменные изображения. Клиенты не захотят выбрасывать в мусорное ведро красиво оформленное крафтовое изделие. Они сохранят его и будут использовать по назначению в дальнейшем.
Крафтовые бумажные пакеты превосходно подходят для рекламы организации. Они обладают следующими положительными качествами:
Также, как и изготовление открыток, печать на пакетах из крафт-бумаги – хорошая реклама для бренда. Заказав их оптом, вы сэкономите денежные средства и добьетесь увеличения продаж.