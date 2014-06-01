Крафт: преимущества бумажных пакетов

Крафтовые пакеты презентабельны и привлекательны внешне. Появились они не так давно, но быстро успели завоевать популярность во всем мире. Распространяются эти изделия не просто так: они обладают массой положительных качеств и хорошо подходят в рекламных целях.

Особенности крафт-пакетов

Бумажные изделия кажутся недостаточно прочными, однако крафт-бумага – совершенно не такой материал. Клиентам кажется, что полиэтилен лучше справляется с большими нагрузками, но это не так. Крафт-бумага обладает повышенной плотностью (80-110 граммов на квадратный метр), а потому отлично выдерживает значительный вес. Прочен материал благодаря своему строению. В его структуре находятся длинные целлюлозные волокна. Причем пакеты часто производятся многослойными. В результате они беспроблемно выдерживают до тридцати килограммов веса. Иногда крафт-бумага лучше чем полиэтилен справляется с повышенными нагрузками.

Крафт-пакеты с логотипом не только прочны, но и экологичны. Производятся они из вторичного сырья. Оно недорого стоит, поэтому изделия продаются по невысокой цене. Современные компании постепенно отказываются от полиэтиленовой продукции и переходят на более экологичный, безопасный и недорогой материал.

Пакеты из крафт-бумаги идеально подходят для хранения или транспортировки продуктов. Стенки и дно "дышат", поэтому еда сохраняется на более долгое время. Из-за этого организации пищевой промышленности чаще используют крафтовые, а не полиэтиленовые упаковки.

Бумажные пакеты смотрятся гораздо лучше по сравнению с полиэтиленовыми. Они хорошо держат форму, на их поверхность хорошо наносятся фирменные изображения. Клиенты не захотят выбрасывать в мусорное ведро красиво оформленное крафтовое изделие. Они сохранят его и будут использовать по назначению в дальнейшем.

Главные достоинства бумажных пакетов

Крафтовые бумажные пакеты превосходно подходят для рекламы организации. Они обладают следующими положительными качествами:

Возможность заказа любого по габаритам и дизайну изделия. Вы можете заказать крафтовые пакеты какой угодно высоты или ширины. Есть возможность заказа упаковочной продукции именно под обувные коробки или бутылки с вином. А на поверхности может красоваться логотип компании.

Возможность заказа любого по габаритам и дизайну изделия. Вы можете заказать крафтовые пакеты какой угодно высоты или ширины. Есть возможность заказа упаковочной продукции именно под обувные коробки или бутылки с вином. А на поверхности может красоваться логотип компании. Практичность. Крафтовый пакет – не бесполезная вещь. Потребители могут хранить в нем домашние предметы, использовать для похода в магазин. А напечатанный на поверхности логотип бренда станет рекламным инструментом и продолжит привлекать клиентов.

Биоразлагаемость. Бумажные изделия экологичны, совсем не приносят вреда окружающей среде. Организация, использующая их, в глазах клиентов сразу станет лучше. Это поможет завоевать клиентское доверие и лояльность.

Также, как и изготовление открыток, печать на пакетах из крафт-бумаги – хорошая реклама для бренда. Заказав их оптом, вы сэкономите денежные средства и добьетесь увеличения продаж.

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