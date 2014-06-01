Реализация всего дизайн проекта под ключ в одной компании

Дизайн проект помещения может состоять из нескольких частей, осуществлять которые можно как вместе, так и по отдельности. То есть, сюда можно отнести облицовку стен, планировку помещения, напольное покрытие, используемые цвета и оттенки, декоративные изделия и многое другое. Естественно мебель становится неотъемлемой его частью. Более того, на самом деле подбор мебели может стать куда важнее, чем это, кажется на первый взгляд.

Объясняется это тем, что помимо того, что мебель в первую очередь используется в практичных целях, она также может стать визуальной частью интерьера, если конечно будет сочетаться с основным стилем. В этом заключается задача дизайнера, чтобы разработать предметы мебели, которые бы красиво выглядели, и при этом были удобны в использовании. Конечно, всегда можно воспользоваться каталогом мебельного магазина, но максимального результат добиваешься только в том случае, если мебель будет изготовлена с нуля.

Разработку её проекта можно получить в специальных дизайн студия, а вот уже её изготовление доступно в мебельных фабриках. Все они способны делать мебель, но у каждой компании есть свой подход к делу. В связи с этим, их делят на два основных направления их деятельности:

Первый вариант, это компании с ограничениями. Они часто не способны полностью удовлетворить потребности клиента, особенно если он приходит с проектом на мебель сразу для всей комнаты, квартиры, дома, офиса и т.д. Невозможность осуществить заказ объясняется отсутствием соответствующих специалистов или оборудования. Либо просто нет желания заморачиваться на сложных изделиях. Второй вариант, это компании, полные противоположности первым. Они наоборот, часто берутся даже за самую сложную работу, независимо от того, какого она объёма, какие материалы при этом нужно использовать, какая сложность проекта и для каких вообще комнат нужна мебель. Они не бояться трудностей и готовы работать со всем. В России такой компанией можно назвать Breath Of Time.

Почему именно Breath Of Time

Клиент может обратить свое внимание на Breath Of Time - https://breathoftime.ru как минимум потому, что в России она чуть ли не единственная, кто способен удовлетворить нижеупомянутые потребности. Помимо того, что они могут взяться за реализацию полного дизайн проекта под ключ, у них также есть услуга по созданию элитной мебели на заказ. Это такая мебель, в изготовлении которой участвуют только качественные и дорого стоящие материалы. А именно:

различные камни (мрамор, оникс, гранит);

цветные металлы (нержавейка, латунь, медь, бронза);

массив дерева и пиломатериалы редких пород древесины;

стекло и зеркала;

качественная фурнитура и другое.

В любом случае в Breath Of Time к любому заказу уделяют должное внимание и стараются изготовить предметы мебели максимально качественно. Для этого у них имеются опытные и высококвалифицированные специалисты, а также цеха, оборудованные всем необходимым. Плюс, и работники, и цеха, находятся в одном помещении, что помогает добиться хорошей точности и концентрации во время работы.

Компания Breath Of Time предлагает своим потенциальным клиентам справедливую цену за свою работу. Ознакомиться подробнее по этому вопросу можно на официальном сайте компании или у работника компании, связавшись с ним по контактному номеру. В качестве приятного бонуса Breath Of Time всем своим клиентам предоставляет услугу по доставке готовых изделий на дом. Это особенно удобно, когда человек заказал большой объем мебели. А чтобы примерно понимать, каких результатов стоит ждать, всегда можно глянуть портфолио на нижеупомянутом сайте - https://breathoftime.ru/portfolio/.

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