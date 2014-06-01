Многолетники для тени

Садовнику придётся приложить много сил для того, чтобы участок выглядел красиво не только в тенистых, но и солнечных местах. Сейчас существует довольно большое количество растений и цветов, которые могут расти в тени. Вот только их соцветия не такие пёстрые и большие, но прекрасно украшают эту тень, где не может расти даже газон.

Необходимо учесть, что тенелюбивой растительности не существует, потому что всем для роста и развития требуется свет от солнца. Тень может отличаться, есть участки, куда солнечные лучи заходят на короткое время, так что следует обратить внимание на теневыносливые многолетники, которым как раз достаёт такого короткого освещения.

Папоротник: посадка и уход

Это садовое растение прекрасно выглядит в затенённом месте, порой у взрослых растений листва может достичь в длину 100 см. Ему нравится плодоносный увлажнённый грунт, но он может отлично расти и на супесчаном, при регулярном орошении.

Подкормок ему не нужно, вполне хватит не глубокого прорыхления грунта, около этого многолетника. Развести папоротник можно своими руками, с помощью отпрысков, их возможно с лёгкостью рассадить в любые части дачной территории.

Их возможно растить как группками, так и отдельными кустиками. На зимовку необходимо срезать все листья, накрывать их в условиях средней полосы не потребуется. Листва папоротника отлично смотрится в комбинации с разными соцветиями, так что их нередко используют при создании букетиков. Этот теневыносливый многолетник прекрасно будет дополнять общую картину распускающейся зоны и добавит ей великолепия.

Хоста и функия

Есть масса разновидностей такого закаленного и довольно прекрасного растения. К примеру, есть хосты мелкие, листва у них достигает лишь 10 см., а есть огромные словно лопухи. Раскраска листвы также разная: тёмно-серая, желтоватая, светло-зелёная, с белыми полосками в середине листика или по его краю.

Хостам с узорчатой листвой потребуется немного больше освещения, чтобы не утратить окрас, а голубые и тёмно-серые теневыносливые многолетние растения получше удерживают свой окрас. При приобретении непременно следует узнать наименование и габариты разновидности, это поможет подобрать участок для кустика на территории.

Его можно скомбинировать и с соцветиями, и с хвойниками. Хоста имеет долгий срок роста, её не потребуется постоянное пересаживание, она может расти на одном участке около 20 лет, при этом она становиться пышнее с каждым годом. Грунт для неё можно выбрать любой, так как она нетребовательна.

Ирис сибирский

Им очень комфортабельно в затенённом месте, там они будут расцветать значительно длительнее, нежели на солнце. При сухой весне следует устроить им оптимальное количество воды, а летом во время распускания соцветий орошать нечасто, но щедро.

В местах, где ливни идут нечасто, нужно место замульчировать перепревшими листьями дуба или торфом. Грунт ирисам необходим плодоносный кислый, но влагопропускаемый. Если грунт на участке глинистый, то следует туда внести перегной и песок.

При высадке такого теневыносливого растения его не углубляют, ведь при углублённой высадке корешки могут начать гнить. Ирис зимоустойчив и почти не подвергается нападам паразитов. Размножить их возможно при разделении корневища весной или осенью.

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