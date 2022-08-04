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      • Уроки доброты от животных

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: 4-08-2022, 14:30
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      Как удивить ребенка? Достаточно просто предложить ему что-то неожиданное, что городской ребенок никак не сможет увидеть в своей привычной жизни. Речь идет о животных.

      Да, у вас дома может быть собака или кошка. Но их ребенок воспринимает скорее как члена семьи. Вы можете на выходных привести ребенка в зоопарк и увидеть, насколько для него удивительным будет сама возможность увидеть диких животных, пусть и в огороженных вольерах.

      А теперь представьте, какой у него будет восторг, если ему дать возможность пообщаться с животными напрямую? Такую возможность предоставляют подарочные сертификаты для детей от компании FurPur.

      Почему общение ребенка с животными полезно?

      Психологи подметили, что общение детей с животными обладает терапевтическим эффектом. Так, при непосредственном контакте с животными у детей:

      • Снижаются уровни тревожности и стресса;

      • Улучшается эмоциональный фон;

      • Повышаются когнитивные способности.

      Физиотерапевты также отмечают улучшение физиологических и неврологических процессов у детей при регулярном контакте с животными.

      Столь значимые положительные эмоциональные и физиологические изменения терапевты объясняют мощным позитивным зарядом, который ребенок получает во время непосредственного общения с животными.

      Звери разные, но все прекрасные

      Компания FurPur предлагает вашим детям познакомиться с самыми разными животными. Так, например, летом вы можете подарить вашему ребенку поездку на конную ферму с прогулкой на лошади по живописным окрестностям. Такая прогулка – это и радость общения с лошадьми, и неплохая физическая нагрузка.

      Зимой, на новогодние каникулы, подарите ребенку уик-энд на оленьей ферме. На ней будут катания на оленьих и собачьих упряжках, рассказы об истории и традициях народов Севера, пикники на открытом воздухе или в теплых уютных домиках. Обязательное кормление и фотографирование северных оленей. Они, кстати, очень коммуникабельные животные. Северные олени любят, когда их кормят с рук и гладят. А это очень нравится детям.

      Подросткам компания FurPur готова предложить прогулки по заповедным лесам с волками. Нет, это не абсолютно дикие хищники. Это волки, знающие людей, доверяющие им. Многие из них были подобраны щенками и переданы в специальный Дом Волка, где воспитывались профессиональными охотоведами. Но при этом волки живут в условиях, максимально приближенных к природным. Например, ежедневно они проходят по лесным тропам до 10 км. И в этих прогулках по лесным тропам подростки смогут сопровождать волков. Естественно, под присмотром охотоведа, который во время прогулки расскажет массу интересных вещей о лесе и о его жителях.

      Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
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