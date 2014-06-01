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      • Масла для компрессорных приборов в холодильном оснащении

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 05:25
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      Масляные составы, используемые в холодильных агрегатах, - важная составляющая правильной эксплуатации компрессора. Масла нужны для смазывания трущихся компонентов в морозильном агрегате, для минимизации трения и снижения изнашивания используемых деталей. Еще смазочный состав помогает отводу части тепла. Важное условие для нормального функционирования – это сочетание масла и фреона, поэтому и тот, и другой состав подбирается так, чтобы они комбинировались и нормально выполняли свои задачи. Важна смешиваемость или по-другому взаимная растворимость. Использование разных хладагентов означает, что будут использоваться и разные масла.

      Свойства холодильных масел

      1. Вязкость. Это свойство подразумевает возможность сопротивляться деформации. В качестве нормы берется вязкость при температурных показателях 40С. От этого напрямую зависят характеристики смазывания. Сегодня на рынке представлены масла с определенным классом вязкости, который отмечен на упаковке. Показатель вязкости меняется под воздействием наружных факторов и с течением времени критерий вязкости меняется.
      2. Плотность холодильных масел. Она зависит от фрикционного состава.
      3. Текучесть или температура застывания смазочного материала. Это температурный критерий, при котором масло переходит из жидкого состояния в твердое. При выборе состава важно понимать, что температура застывания и температура текучести должны быть меньше температуры кипения хладагента.
      4. Кислотность. При перегреве системы в смазочном составе может образоваться лишняя кислота, что в свою очередь способно привести к скорой изнашиваемости оснащения. Поэтому при замене компрессора нужно своевременно менять и само масло.
      5. Масло может растворять в себе воду. В ситуации увеличения температурных показателей повышается растворимость воды. Серьезное значение имеет вид масла: так, синтетические впитывают больше влаги, если проводить параллели с минеральными. Излишек воды приводит к увеличению кислотности.
      6. Цвет масла для компрессора. Он постепенно меняется из-за окисления. При продолжительной работе холодильного оснащения состав темнеет. Если оно стало полностью черным, значит, подгорели обмотки двигателя.

      Существует еще химическая стабильность: устойчивость характеристик масла перед внешними факторами. На это свойство влияет наличие кислорода в холодильном контуре.

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