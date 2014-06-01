Масла для компрессорных приборов в холодильном оснащении

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Масляные составы, используемые в холодильных агрегатах, - важная составляющая правильной эксплуатации компрессора. Масла нужны для смазывания трущихся компонентов в морозильном агрегате, для минимизации трения и снижения изнашивания используемых деталей. Еще смазочный состав помогает отводу части тепла. Важное условие для нормального функционирования – это сочетание масла и фреона, поэтому и тот, и другой состав подбирается так, чтобы они комбинировались и нормально выполняли свои задачи. Важна смешиваемость или по-другому взаимная растворимость. Использование разных хладагентов означает, что будут использоваться и разные масла.
Существует еще химическая стабильность: устойчивость характеристик масла перед внешними факторами. На это свойство влияет наличие кислорода в холодильном контуре.