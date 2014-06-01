Масла для компрессорных приборов в холодильном оснащении

Масляные составы, используемые в холодильных агрегатах, - важная составляющая правильной эксплуатации компрессора. Масла нужны для смазывания трущихся компонентов в морозильном агрегате, для минимизации трения и снижения изнашивания используемых деталей. Еще смазочный состав помогает отводу части тепла. Важное условие для нормального функционирования – это сочетание масла и фреона, поэтому и тот, и другой состав подбирается так, чтобы они комбинировались и нормально выполняли свои задачи. Важна смешиваемость или по-другому взаимная растворимость. Использование разных хладагентов означает, что будут использоваться и разные масла.

Свойства холодильных масел

Вязкость. Это свойство подразумевает возможность сопротивляться деформации. В качестве нормы берется вязкость при температурных показателях 40С. От этого напрямую зависят характеристики смазывания. Сегодня на рынке представлены масла с определенным классом вязкости, который отмечен на упаковке. Показатель вязкости меняется под воздействием наружных факторов и с течением времени критерий вязкости меняется. Плотность холодильных масел. Она зависит от фрикционного состава. Текучесть или температура застывания смазочного материала. Это температурный критерий, при котором масло переходит из жидкого состояния в твердое. При выборе состава важно понимать, что температура застывания и температура текучести должны быть меньше температуры кипения хладагента. Кислотность. При перегреве системы в смазочном составе может образоваться лишняя кислота, что в свою очередь способно привести к скорой изнашиваемости оснащения. Поэтому при замене компрессора нужно своевременно менять и само масло. Масло может растворять в себе воду. В ситуации увеличения температурных показателей повышается растворимость воды. Серьезное значение имеет вид масла: так, синтетические впитывают больше влаги, если проводить параллели с минеральными. Излишек воды приводит к увеличению кислотности. Цвет масла для компрессора. Он постепенно меняется из-за окисления. При продолжительной работе холодильного оснащения состав темнеет. Если оно стало полностью черным, значит, подгорели обмотки двигателя.

Существует еще химическая стабильность: устойчивость характеристик масла перед внешними факторами. На это свойство влияет наличие кислорода в холодильном контуре.

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