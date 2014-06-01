В этом списке представлены 8 лучших сериалов канала Netflix, которые оставили неизгладимое впечатление в сердцах поклонников телесериалов.



1. «Карточный домик» (2013 – 2018) 18+:

Сумрачное время политики с Кевином Спейси, в исполнении роли кардинала резиденции, погрузила зрителя в самую гущу интриг в высших слоях общества, а именно власти.

Вся история и образы выдуманные. Но замечая совпадения событий, зритель приходит к выводу, что в этом отражается желание создателей отобразить реальный мир и политику нашего времени и затронуть болезненные темы - борьба с коррупцией, безработицей и напряжённые отношения между странами.

Главной особенностью телесериала "Карточный домик", является совместная работа Спейси и Робин Райт, которые готовы перерезать глотки всем, кто станет помехой на пути к карьерному росту.

К сожалению, из-за ссор, Спейси уволили из проекта, и Робин Райт пришлось в одиночку, завершать последний сезон.



2. «Оранжевый — хит сезона» (2013 – 2019):

Один из, по-настоящему уникальных, сериалов Netflix‘a. На протяжении длительного времени оправдывал свое название и наращивал новое количество поклонников, ежегодно получая статуэтки "Эмми".

Начавшись с самой обычной комедии и постепенно переходя в комедийно-драматический сюжет, сериал незаметно превратился в настоящий путеводитель женской жизни.



3. «Сорвиголова» (2015 – 2018):

Самым удачным результатом совместной работы Netflix и Marvel стал сериал супергероев "Сорвиголова". Отличный боевик, ничем не уступавший самым популярным блокбастерам.

Сюжет раскрывается вокруг слепого адвоката, который в ночное время борется с преступным миром. Сериал показывает жестокость жизни и погружает зрителя в обстановку реализма.

"Сорвиголова" имел невероятный успех, и осчастливил фанатов и поклонников телевизионных драм.



4. «Конь БоДжек» (2014 – 2020):

Мультипликационные анимации, все чаще обращаются ко взрослой аудитории зрителей. И канал Netflix не стал исключением. Поэтому выпустил юмористический мультфильм о необычном персонаже: наполовину конь, наполовину человек, который имел популярность в 90-е, а теперь пытается взять от жизни все, что может. Это комедийная сатира на современную жизнь.

Из первых серий видно, что "Конь БоДжек" - это не сборник глупых и пошлых шуточек, а нечто глубокое, то, что побуждает зрителя задуматься...



5. «Джессика Джонс» (2015) 18+

Один из хитов совместной работы Netflix/Marvel, повествующий о жизни супергероини, которая подрабатывает частным детективом. Героиня страдает от тяжёлого психического состояния, испытывая беспомощность из - за невозможности решить опасную ситуацию.

Сериал «Джессика Джонс» завоевывает внимание зрителя классическим стилем нуара, только вот закадровый голос звучит от имени хрупкой девушки.

Ещё одна из причин, почему этот сериал стоит посмотреть - это участие Дэвида Теннанта в роли безупречного злодея, известный также из телесериала "Доктор Кто".



6. «Восьмое чувство» (2015 – 2018):

Потрясающий проект о людях, чьи мысли и чувства связаны друг с другом телепатически.

Авторами этого проекта стали сестры Вачовски и Джозеф Майкл Стрази?нски. В сюжете есть все, что любят Вачовски и Джозеф: интрига, запутанный сюжет, множество спецэффектов, и философскую позицию жизни.



7. «Несгибаемая Кимми Шмидт" (2015 – 2019) :

Необычный, мотивирующий сюжет, рассказывающий о девушке Кимми Шмидт, которая начала интересную жизни в Нью- Йорке, спустя 15- летнего пребывания в бункере, ожидая апокалипсис. Это история о том, как наверстать упущенную жизнь и возможности.

Посмотрев первые серии, может возникнуть чувство, что подружиться с персонажем Кимми Шмидт невозможно. Однако вскоре, мелодия заставки не выйдет из головы!



8. «Черное зеркало» (2011-...):

Какие секреты таятся в цифровом будущем? Научная фантастика "Чёрное зеркало" раскрывает не увлекательность, а опасность цифрового мира. Зависимость человека от электронных устройств и медиа, и их влияние на взаимоотношения в современном обществе - всё это и хотел раскрыть в своем мини-сериале Чарли Брукер.

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