Как правильно составить план эвакуации?

Планы эвакуации должны быть во всех общественных заведениях. Они позволяют спасти жизни людей во время пожаров и других бедствий. Не только случайные посетители могут не разобраться, где ближайший аварийный выход, но и сотрудники компаний, которые годами работают в одном и том же здании, могут запутаться в стрессовой ситуации. Поэтому, планы эвакуации – необходимость, которая должна быть практически везде. Дополнительная информация доступна здесь.

Как составить план эвакуации?

Компания https://msc01.ru/ предоставляет массу услуг, связанных с пожарной безопасностью. Здесь помогают во всех аспектах этой сферы. В том числе, и с созданием плана эвакуации на случай пожара. Специалисты, разрабатывая такой план, учитывают все нюансы:

Планировку помещения;

Наличие коридоров и кабинетов;

Возможную загруженность всех коридоров;

Места, где будут располагаться планы, чтобы людям было понятно, где на этом плане в данный момент находятся они.

План эвакуации должен быть максимально информативным и понятным. Простые читабельные шрифты, правильные обозначения. Специалисты компании «Ориентир» знают, как составить план даже для самого сложного архитектурного сооружения, указав все оптимальные выходы для спасения на случай пожара.

Компания выполнит любое количество эвакуационных планов. При крупном заказе даже сделает скидку. При этом стоимость плана достаточно выгодная, учитывая эффективность и грамотность работы, а также возможный штраф за отсутствие правильного чертежа. Специалист подходит к разработке плана со всем опытом и знаниями, учитывая всевозможные нюансы и тонкости конкретного помещения.

Дополнительные услуги

Кроме эвакуационных планов компания предлагает и другие услуги. Например, здесь можно заказать люминесцентные ленты, которые помогут в случае пожара определить местонахождение пожарных выходов и других объектов, указателей и табличек с подсветкой. Казалось бы, что это все мелочи, но они реально спасают жизни во многих случаях.

Также специалисты компании оказывают и другие услуги клиентам. Так, здесь проверят не только наличие планов эвакуации, но и всех остальных моментов, которые может проверить инспектор Госпожнадзора. Другими словами, специалисты выполнят аудит предприятия на соблюдение всех правил пожарной безопасности, что позволит не только создать нужные условия, но и избежать каких-либо санкций со стороны контролирующего органа.

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