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      • Признаки и причины проблем с турбокомпрессором

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 06:50
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      Название турбокомпрессора носит элемент, применяющийся с целью увеличения скорости и мощности двигателей, работающих на топливно-воздушных смесях. Установка и эксплуатация детали не требует внесения значительных изменений в устройство двигателя. Во время разгона машины элемент увеличивает давление внутри впускных клапанов, что позволяет пропускать большее количество воздуха и горючего в область камер сгорания. В случае неисправности турбокомпрессора МАЗ практически невозможно нормальное функционирование техники, поэтому следует выяснить проблему, устранить её и заменить компрессор на новый.

      Признаки проблем с турбокомпрессором на МАЗ и их причины

      При неисправностях турбокомпрессора могут наблюдаться следующие признаки:

      • Выбросы дыма из выхлопной трубы. В зависимости от цвета выбрасываемого дыма можно выявить основную проблему: чёрный дым появляется после утечки воздуха, нарушение герметичности системы. Синеватый или белый дым - признаки неисправности масляного отсека, утечки масла или засорения каналов его подачи.
      • Увеличенный расход масла. Заметить признак проблемы можно, следя за датчиком расхода масла. Причин может быть несколько - нарушение подачи масла, сбой в подготовке топливно-воздушной смеси. Рекомендуется осмотреть систему на наличие подтеков, особенно, если дыма при сгорании не наблюдается.
      • Увеличение шума от устройства. В большинстве случаев посторонние звуки, доносящиеся от турбины, могут свидетельствовать о механических повреждениях элементов конструкции. В ходе детального осмотра можно обнаружить повреждения, сколы, трещины на лопастях. Чем интенсивнее вращение турбины, тем более выраженным и частым становится звук. На холостых оборотах шум чаще всего незаметен или отсутствует вовсе.
      • Раздается свист при движении. Появление свиста провоцирует нарушение герметичности системы. Утечка масла, появление щелей и неправильный стык деталей приводит к возникновению характерного звука.
      • Проблемы с динамикой. Основным назначением детали является увеличение мощности. Неисправный элемент не справляется с работой, что ведёт к трудностям при разгоне.

      Основная причина проблем с турбокомпрессором

      Самая распространённая причина неполадок - истечение срока эксплуатации детали. При естественном износе признаки неисправности турбины двигателя МАЗ остаются такими же, однако их причина кроется в самом компрессоре.

      Для замены следует приобрести здесь компрессор МАЗ 5336 или аналогичной модели.

      Важно следить за совместимостью моделей и технических характеристик, чтобы избежать проблем в процессе дальнейшей замены и эксплуатации.

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