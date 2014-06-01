Признаки и причины проблем с турбокомпрессором

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Название турбокомпрессора носит элемент, применяющийся с целью увеличения скорости и мощности двигателей, работающих на топливно-воздушных смесях. Установка и эксплуатация детали не требует внесения значительных изменений в устройство двигателя. Во время разгона машины элемент увеличивает давление внутри впускных клапанов, что позволяет пропускать большее количество воздуха и горючего в область камер сгорания. В случае неисправности турбокомпрессора МАЗ практически невозможно нормальное функционирование техники, поэтому следует выяснить проблему, устранить её и заменить компрессор на новый.
При неисправностях турбокомпрессора могут наблюдаться следующие признаки:
Самая распространённая причина неполадок - истечение срока эксплуатации детали. При естественном износе признаки неисправности турбины двигателя МАЗ остаются такими же, однако их причина кроется в самом компрессоре.
Для замены следует приобрести здесь компрессор МАЗ 5336 или аналогичной модели.
Важно следить за совместимостью моделей и технических характеристик, чтобы избежать проблем в процессе дальнейшей замены и эксплуатации.