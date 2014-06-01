Особенности индивидуального проектирования коттеджей

Уютный и просторный коттедж – комфортное место для жизни за городом. Купить участок в Ленинградской области во Всеволожском районе можно как с коттеджем, так и без него. При строительстве вы можете воспользоваться услугами архитектора и дизайнера, которые составят индивидуальный проект, соответствующий вашим пожеланиям. Нестандартная планировка, оптимальное расположение помещений, эксклюзивный проект освещения и других коммуникаций – все это преимущества индивидуального проектирования. Рассмотрим особенности работы над такими проектами, на что стоит обратить внимание при индивидуальном проектировании коттеджей.

Некоторые правила составления индивидуальных проектов

На первом этапе обсуждаются пожелания заказчика, специалисты дают свои рекомендации, видение будущего дома. Разработка планировки, в которой учитывается площадь и расположение комнат. Проекты загородных домов включают в себя жилые комнаты и спальни, гостиные, кухню и столовую, гардеробную, раздельный или совмещенный санузел, дополнительные помещения. Разработка проекта освещения – учитываются как основные, так и дополнительные осветительные приборы. Особенности дизайна. Специалисты определяют предпочтительную цветовую гамму, основные дизайнерские элементы, стиль, в котором предстоит работать. Особенности проведения водопровода, электрики и других коммуникаций. Разновидности строительных и отделочных материалов (их перечень перечисляется в проекте).

Коттеджи с индивидуальным проектированием

Индивидуальное проектирование дома оптимально при нестандартном земельном участке, в том числе при ограниченной площади. Проекты могут предусматривать одну или несколько комнат, гостиные, гардеробные и другие вспомогательные помещения.

По таким проектам могут строиться как одноэтажные, так и двухэтажные дома. Большинство специалистов рекомендует выбирать двухэтажные дома, которые занимают одинаковую площадь и при этом отличаются большей вместительностью. Такие объекты подходят для большой семьи, которая привыкла приглашать к себе гостей.

Компания «ФАКТ» предлагает купить участки земли в Ленобласти, которые отличаются удобным расположением и большой площадью. Такие объекты подходят как для размещения типовых домиков, так и для коттеджей по индивидуальным проектам. Большинство участков расположено в непосредственной близости от города.

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