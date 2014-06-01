Установка памятника на могилу – сложный многоэтапный процесс. От уровня квалификации монтажников, качества материалов, оборудования зависит долговечность монумента, устойчивость к внешним воздействиям. Есть ли особенности в установке памятника, которые нужно знать заранее?

Сезон года и оптимальная температура

Надгробия устанавливают в теплое время года. Почва должна полностью прогреться, а растаявший снег – испариться или впитаться в нижние слои грунта. Если поставить монумент на мерзлой земле, весной из-за таяния льда возможны перекосы. Официальный «монтажный сезон» на кладбищах начинается 15 мая и завершается 15 октября.

Земляные работы комфортно вести при температуре воздуха выше +10 градусов. Кроме того, необходимо учитывать время, прошедшее после захоронения. Земля должна осесть и уплотниться. Поэтому оптимальное решение – заказать памятник в Minskgranit через один год после похорон.

Состояние грунта

Еще не определились, какое надгробие будет лучше? Походите по кладбищу и осмотрите памятники, стоящие на старых могилах. Если половина или больше монументов наклонилась, значит, земля не выдерживает значительных нагрузок. Причиной может быть определенный состав почвы – с песком, «скользящим» суглинком, близкое залегание грунтовых вод.

В таких случаях возможны два варианта. Самый простой выход из положения – заказать постамент из легкого материала, небольших размеров. Если вы все же решились на монументальное сооружение, можно залить бетонную плиту по всей площади участка под погребение. Такое основание будет равномерно распределять вес монумента, предотвращать возможные перекосы.

Доставка на кладбище

Ширина прохода к некоторым участкам на кладбище ограничена. Если есть возможность, лучше выбирать места, к которым подходит грузовая техника или хотя бы проезжает садовая тележка.

Гранитные, мраморные поверхности можно повредить при ударах, сотрясениях, резком кантовании. При падении от камня откалываются куски, появляются трещины. Поэтому транспортировку монумента до могилы лучше доверить бригаде из ритуальной мастерской.

Самостоятельная установка

Иногда родственники умершего выбирают нелегкий путь – решают собственноручно установить надгробие. Необходимо учитывать, что для монтажных работ потребуются специальный инструмент, грузоподъемные приспособления. При неправильном выполнении работ можно испортить надгробие.

Рекомендуем обратиться к профессионалам из мастерской minskgranit.by. Консультант поможет выбрать, купить памятник, организует выезд бригады монтажников. Специалисты посадят цветы, установят оградку, будут ухаживать за могилой. Обращайтесь в «Минскгранит», и вы забудете о проблемах с установкой памятника!

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