Особенности механизма клик-кляк

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Наверняка название диванного механизма «клик-кляк» у многих вызовет смех или улыбку, в голове сразу возникают ассоциацию с детскими мультиками и даже на душе становится теплее. На самом деле, это не волшебное заклинание, а термин, обозначающий конструкцию раскладного дивана.
Этот диванный механизм в последнее время практически полностью заменил диваны-книжки. Это современное решение в сфере изготовления мебели позволило сделать место для отдыха гораздо удобнее, комфортней и полезней.
Оригинальное название механизм получил благодаря характерному звуку, который можно услышать при трансформации дивана в то либо иное положение. Приобрести диван кровать Клик-Кляк в Красноярске можно в компании Costa Bella, где представлен широкий ассортимент качественный мебели для любого интерьера. Продукция компании способна максимально улучшить качество жизни своих клиентов.
Важно! Диван с механизмом «клик-кляк» никогда не скрипит, как бы активно на нем не отдыхали и не ворочались во время сна. Звуки, издаваемые при сборке или разборке дивана, свидетельствуют лишь о том, что он разложен по всем правилам.
Диваны, оснащенные данным механизмом трансформации имеют ряд особенностей, благодаря которым они стали популярны у покупателей:
Прочные, удобные диваны с механизмом «клик-кляк» незаменимы для отдыха и отлично вписываются в любой интерьер. Именно на такой комфортной мебели хочется провести время после утомительного рабочего дня.