Особенности механизма клик-кляк

Наверняка название диванного механизма «клик-кляк» у многих вызовет смех или улыбку, в голове сразу возникают ассоциацию с детскими мультиками и даже на душе становится теплее. На самом деле, это не волшебное заклинание, а термин, обозначающий конструкцию раскладного дивана.

Этот диванный механизм в последнее время практически полностью заменил диваны-книжки. Это современное решение в сфере изготовления мебели позволило сделать место для отдыха гораздо удобнее, комфортней и полезней.

Оригинальное название механизм получил благодаря характерному звуку, который можно услышать при трансформации дивана в то либо иное положение. Приобрести диван кровать Клик-Кляк в Красноярске можно в компании Costa Bella, где представлен широкий ассортимент качественный мебели для любого интерьера. Продукция компании способна максимально улучшить качество жизни своих клиентов.

Важно! Диван с механизмом «клик-кляк» никогда не скрипит, как бы активно на нем не отдыхали и не ворочались во время сна. Звуки, издаваемые при сборке или разборке дивана, свидетельствуют лишь о том, что он разложен по всем правилам.

Особенности механизма

Диваны, оснащенные данным механизмом трансформации имеют ряд особенностей, благодаря которым они стали популярны у покупателей:

прочность и надежность диванной конструкции. Это свойство мебели обеспечивается за счет присутствия спального каркаса;

компактные габариты в собранном виде. Данная особенность позволяет разместить диван даже в самой небольшой комнате, в том числе на кухне или в рабочем кабинете;

диван с механизмом «клик-кляк» можно зафиксировать в трех вариантах. Это место для сна и отдыха, сидячее и наклонное положение;

удобство и комфорт. Эта особенность достигается за счет наличия высокой спинки, являющейся отличной опорой для позвоночника, шеи, спины;

функциональность модели. Часто диваны с этим механизмом оснащены дополнительными элементами, такими как бельевые ящики, сменные и съемные чехлы, удобным для сна и отдыха ортопедическим матрасом;

длительный срок эксплуатации. При правильном и бережном использовании диваны могут прослужить более 30 лет, сохранив все свои полезные свойства.

Прочные, удобные диваны с механизмом «клик-кляк» незаменимы для отдыха и отлично вписываются в любой интерьер. Именно на такой комфортной мебели хочется провести время после утомительного рабочего дня.

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