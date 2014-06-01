Если водотрубный котел водогрейный применяется в качестве индивидуальной парогенераторной установки, то пар подается под меньшим давлением – до 0,8 мПа, в то время, как работа механизмов обеспечивается параметрами от 5 мПа и выше.

Водотрубный котел водогрейный использует следующие виды топлива:

Антрацитовый или каменный уголь. Как правило, мелкую или среднюю фракцию.

Дрова.

Торф.

Опилки и прочие пиломатериалы, щепу.

Пеллеты.

Пеллеты – это специальный вид топлива, который производится на заводах и представляет собой гранулированную смесь из смолы, опилок и угольной пыли. Такое топливо обладает очень большой энергоемкостью и практически не вырабатывает дыма и копоти при сгорании.

Состав водотрубный котел водогрейный промышленного исполнения на твердом топливе:

Камера горения с зольником и колосником. Зольник необходим, так как при сгорании твердого топлива образуется пепел и зола. Дум выводится по дымоходу.

Факельное устройство с пьезоэлементами. Используется для поджига щепы или опилок, но также подходит для розжига мелкогранулированного угля и пеллетов.

Паровой ресивер. По паровому регистру в него набирается пар и выдерживается до определенного давления, которое обеспечивает рабочие режимы котла.

Трубопроводные магистрали воды и пара.

Системы автоматизации, контроля и безопасности.

Котлы считаются потенциально опасными производственными мощностями, поэтому для их установки требуется отдельное помещение котельной, поэтому мы предлагаем схему обустройства и подключения, которая позволит выполнить все работы самостоятельно.

Такие установки применяются для выработки пара, который используется для:

Обустройства систем отопления.

Выполнения технологических процессов.

Очистки и стерилизации поверхностей паром.

Отогрева конструкций и механических составляющих.

Но основная функция котлов паровых на твердом топливе состоит в том, чтобы вырабатывать пар для работы подвижных механизмов.

Водотрубный котел водогрейный использует простой принцип работы – преобразование воды в пар посредством экстремального нагрева в теплообменном элементе. Таким образом для создания пара используется проточная вода или вода, поданная из водонапорного бака. При этом водонапорные баки используются в самостоятельных парогенераторных установках или передвижных парогенераторах. Паровые котлы на твердом топливе имеют несколько отличий:

Монтируются в отдельном помещении котельной или бойлерной.

Не могут использоваться в качестве эффективных парогенераторов, но подходят для оснащения систем отопления или в качестве парообразователя под высоким давлением.

Для того чтобы подавать пар под давлением к исполнительным механизмам турбин в составе котла применяется специфическое устройство – паровой баллон высокого давления или ресивер.

Водяной ресивер представляет собой баллон с объемом от 0,25 д 2 кубометров (в зависимости от мощности и применения котла). В баллон нагнетается пар, который накапливается – в итоге начинает расти давление. Конструкция баллона оснащается предохранительным краном подрывного действия и автоматической (механической) заслонкой, которая приоткрывается при достижении паром определенной величины давления. Таким образом ресивер постоянно отдает и пополняется паром, что позволяет проводить по магистралям пар с одинаковой скоростью, температурой и давлением.

Если в котле снижается интенсивность горения или заканчивается вода, то это приведет к перебоям подачи пара, а значит и к неправильной работе исполнительных механизмов.

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