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      • Водотрубный котел водогрейный

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 10:53
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      Если водотрубный котел водогрейный применяется в качестве индивидуальной парогенераторной установки, то пар подается под меньшим давлением – до 0,8 мПа, в то время, как работа механизмов обеспечивается параметрами от 5 мПа и выше.

      Водотрубный котел водогрейный использует следующие виды топлива:

      • Антрацитовый или каменный уголь. Как правило, мелкую или среднюю фракцию.
      • Дрова.
      • Торф.
      • Опилки и прочие пиломатериалы, щепу.
      • Пеллеты.

      Водотрубный котел водогрейный

      Пеллеты – это специальный вид топлива, который производится на заводах и представляет собой гранулированную смесь из смолы, опилок и угольной пыли. Такое топливо обладает очень большой энергоемкостью и практически не вырабатывает дыма и копоти при сгорании.

      Состав водотрубный котел водогрейный промышленного исполнения на твердом топливе:

      • Камера горения с зольником и колосником. Зольник необходим, так как при сгорании твердого топлива образуется пепел и зола. Дум выводится по дымоходу.
      • Факельное устройство с пьезоэлементами. Используется для поджига щепы или опилок, но также подходит для розжига мелкогранулированного угля и пеллетов.
      • Паровой ресивер. По паровому регистру в него набирается пар и выдерживается до определенного давления, которое обеспечивает рабочие режимы котла.
      • Трубопроводные магистрали воды и пара.
      • Системы автоматизации, контроля и безопасности.

      Котлы считаются потенциально опасными производственными мощностями, поэтому для их установки требуется отдельное помещение котельной, поэтому мы предлагаем схему обустройства и подключения, которая позволит выполнить все работы самостоятельно.

      Такие установки применяются для выработки пара, который используется для:

      • Обустройства систем отопления.
      • Выполнения технологических процессов.
      • Очистки и стерилизации поверхностей паром.
      • Отогрева конструкций и механических составляющих.

      Но основная функция котлов паровых на твердом топливе состоит в том, чтобы вырабатывать пар для работы подвижных механизмов.

      Водотрубный котел водогрейный использует простой принцип работы – преобразование воды в пар посредством экстремального нагрева в теплообменном элементе. Таким образом для создания пара используется проточная вода или вода, поданная из водонапорного бака. При этом водонапорные баки используются в самостоятельных парогенераторных установках или передвижных парогенераторах. Паровые котлы на твердом топливе имеют несколько отличий:

      • Монтируются в отдельном помещении котельной или бойлерной.
      • Не могут использоваться в качестве эффективных парогенераторов, но подходят для оснащения систем отопления или в качестве парообразователя под высоким давлением.

      Для того чтобы подавать пар под давлением к исполнительным механизмам турбин в составе котла применяется специфическое устройство – паровой баллон высокого давления или ресивер.

      Водотрубный котел водогрейный

      Водяной ресивер представляет собой баллон с объемом от 0,25 д 2 кубометров (в зависимости от мощности и применения котла). В баллон нагнетается пар, который накапливается – в итоге начинает расти давление. Конструкция баллона оснащается предохранительным краном подрывного действия и автоматической (механической) заслонкой, которая приоткрывается при достижении паром определенной величины давления. Таким образом ресивер постоянно отдает и пополняется паром, что позволяет проводить по магистралям пар с одинаковой скоростью, температурой и давлением.

      Если в котле снижается интенсивность горения или заканчивается вода, то это приведет к перебоям подачи пара, а значит и к неправильной работе исполнительных механизмов.

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