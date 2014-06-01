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Автоматический котел на отходах в данном случае подразумевает использование отходов от деревообработки, а это – опилки, брак производства, фрагменты отпила. Брак производства, например крупная фракция опилок может возникнуть при неправильной калибровке ножей пилорамы, в этом случае из опилок нельзя будет сделать ДСП, а в топку они сгодятся.
Автоматический котел на отходах – это высокопроизводительная и надежная тепловая установка, при этом возможны различные варианты обустройства. Но главное, что характеризует такие котлы в категорию автоматических – это наличие системы автоподачи топлива, в данном случае отходов деревообрабатывающего производства. Рассмотрим в качестве основного вида топлива – опилки, как отход.
Такое топливо позволяет рассматривать автоматический котел на отходах с точки зрения следующих положительных характеристик:
Эти характеристики в целом все влияют на экономический момент, который формируется из двух критериев – свойств топлива и возможности его рациональной автоматической подачи. В случае нарушения работоспособности или использовании некачественного топлива могут возникнуть сбои, а значит и экономическая нецелесообразность, при которой использовать автоматический котел на опилках станет невыгодно. К отходам, которые применяются в качестве топлива тоже есть некоторые требования в контексте энергоемкости:
Если все условия перед эксплуатацией соблюдены, то автоматический котел на отходах можно начать монтировать. Для монтажа необходимо применять карту последовательности или технологическую карту, они есть в руководствах по эксплуатации.
Сам автоматический котел на отходах состоит из основных узлов, которые присутствуют практически во всех моделях твердотопливных котлов – камера горения с зольниками и колосниковыми фильтрами (основной элемент всех дровяных котлов), системой отвода дыма, магистралями отопления, но для автоматического применения в котле монтируется еще одна система, состоящая из топливного бункера и шнековых подач от электродвигателя. В остальном функционирование системы происходит следующим образом – в камере горит факел, который формирует необходимое количество тепла, как только тепловой момент снижается, происходит фиксация датчиками снижения температуры. Команда поступает на контроллер, который принимает одно из решений, как повысить температуру – как вариант, подкинуть в топку побольше топлива, повысив интенсивность процесса. Контроллер задает команду для сервоприводов к конструкции автоматической подачи, они начинают вращение и приводят податчики в движение, а они работают в прямом контакте с топливом. Такая система называется автоматической подачей, в этом случае автоматический котел на отходах может подавать топливо, как снизу, так и фронтально.