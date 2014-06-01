Автоматический котел на отходах в данном случае подразумевает использование отходов от деревообработки, а это – опилки, брак производства, фрагменты отпила. Брак производства, например крупная фракция опилок может возникнуть при неправильной калибровке ножей пилорамы, в этом случае из опилок нельзя будет сделать ДСП, а в топку они сгодятся.

Автоматический котел на отходах – это высокопроизводительная и надежная тепловая установка, при этом возможны различные варианты обустройства. Но главное, что характеризует такие котлы в категорию автоматических – это наличие системы автоподачи топлива, в данном случае отходов деревообрабатывающего производства. Рассмотрим в качестве основного вида топлива – опилки, как отход.

Такое топливо позволяет рассматривать автоматический котел на отходах с точки зрения следующих положительных характеристик:

Сыпучесть – это отсновное свойство, которое должно соблюдаться для топлива, реализуемого в автоматических котлах.

Энергоемкость. Без данной характеристики невозможен экономический эффект.

Экологичность. Топливо в виде опилок не вредит экологии.

Эти характеристики в целом все влияют на экономический момент, который формируется из двух критериев – свойств топлива и возможности его рациональной автоматической подачи. В случае нарушения работоспособности или использовании некачественного топлива могут возникнуть сбои, а значит и экономическая нецелесообразность, при которой использовать автоматический котел на опилках станет невыгодно. К отходам, которые применяются в качестве топлива тоже есть некоторые требования в контексте энергоемкости:

Если используются опилки, то они должны быть просушены. Если использовать мокрое топливо, то это не только отрицательно скажется на процессе горения, но также может навредить системе автоматизации

Также требуется подготовить площадку-хранилище или топливо начнет портиться.

Рекомендуется применять отходы от твердых пород дерева.

Если все условия перед эксплуатацией соблюдены, то автоматический котел на отходах можно начать монтировать. Для монтажа необходимо применять карту последовательности или технологическую карту, они есть в руководствах по эксплуатации.

Сам автоматический котел на отходах состоит из основных узлов, которые присутствуют практически во всех моделях твердотопливных котлов – камера горения с зольниками и колосниковыми фильтрами (основной элемент всех дровяных котлов), системой отвода дыма, магистралями отопления, но для автоматического применения в котле монтируется еще одна система, состоящая из топливного бункера и шнековых подач от электродвигателя. В остальном функционирование системы происходит следующим образом – в камере горит факел, который формирует необходимое количество тепла, как только тепловой момент снижается, происходит фиксация датчиками снижения температуры. Команда поступает на контроллер, который принимает одно из решений, как повысить температуру – как вариант, подкинуть в топку побольше топлива, повысив интенсивность процесса. Контроллер задает команду для сервоприводов к конструкции автоматической подачи, они начинают вращение и приводят податчики в движение, а они работают в прямом контакте с топливом. Такая система называется автоматической подачей, в этом случае автоматический котел на отходах может подавать топливо, как снизу, так и фронтально.

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