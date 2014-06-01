  • » » Когда нагрянут гости, иль просто лень готовить

      • Когда нагрянут гости, иль просто лень готовить

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 10:50
      (голосов: 0)

      В наше время доставка еды вышла на тот уровень, когда курьеры приходят раньше такси. Чрезмерное количество конкурирующих кафе и ресторанов предлагают широчайший выбор блюд и напитков на любой вкус и цвет. Казалось бы- живи да радуйся! Но в данной бочке мёда изобилия есть своя ложка дёгтя, а именно- не каждая кухня может придти по душе, не говоря уже о том, что даже банальный чебурек по вкусовым качествам может отличаться в различных точках продажи.

      В данной статье я расскажу Вам о ресторане «МаМа МИА», что находится в славном городе Тула. С данной точкой доставки еды столкнулся на одном из "сабантуйчиков", когда неожиданно закончились еда и закуска, а живот требовал продолжения праздника. Несмотря на праздничный день доставка осуществилась в кротчайший срок, а еда оказалась горячей, а главное- удивительно вкусной. Тогда-то я и взял себе на заметку номер данного заведения.


      Ресторан мамамия
      Зашёл на их сайт спустя примерно месяц, просто захотелось чего нибудь из японского меню. Оказалось, что ребята ориентируются не только по закускам и лекую пищу. Их сайт mamamia-pizza.ru порадовал отсутствием рекламы, а интерфейс был понятен на интуитивном уровне и как оказалось сделать заказ тут легко и просто. Простая регистрация заняла несколько минут, после чего были начислены бонусы (что не может не радовать, ибо сэкономил- читай заработал), и собственно сам заказ и доставка (оперативно, вкусно и горячо).

      Доставка еды осуществляется по всем направлениям. Тут доставка суши ничем не отличается от доставки пиццы. А главное, что и сподвигло меня на написание данной статьи- они так же организовывают банкеты и праздники. Видно, что ребята не стоят на месте, а расширяют свой бизнес в сопутствующих направлениях.

      На корпоратив нам были предложены несколько залов (да, у них есть свои залы!), а так же комплексное меню и варианты оформления. К тому же при желании у них можно заказать мастер классы от поваров, что мы и сделали. Не говоря уже о аниматорах, которые при желании могут превратить любой детский праздник в сказочную феерию. Поскольку у нас всё же был "взрослый" праздник, то мы отказались, но на заметку себе всё же взял. В целом о банкете можно сказать откровенно- было и вкусно и интересно.

      В заключении хочется отметить, что в наш век большинство компаний делает упор на заработок, а не на людей. Приятно, что компании вроде ресторана «МаМа МИА» всё ещё существуют.

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