Когда нагрянут гости, иль просто лень готовить

В наше время доставка еды вышла на тот уровень, когда курьеры приходят раньше такси. Чрезмерное количество конкурирующих кафе и ресторанов предлагают широчайший выбор блюд и напитков на любой вкус и цвет. Казалось бы- живи да радуйся! Но в данной бочке мёда изобилия есть своя ложка дёгтя, а именно- не каждая кухня может придти по душе, не говоря уже о том, что даже банальный чебурек по вкусовым качествам может отличаться в различных точках продажи.



В данной статье я расскажу Вам о ресторане «МаМа МИА», что находится в славном городе Тула. С данной точкой доставки еды столкнулся на одном из "сабантуйчиков", когда неожиданно закончились еда и закуска, а живот требовал продолжения праздника. Несмотря на праздничный день доставка осуществилась в кротчайший срок, а еда оказалась горячей, а главное- удивительно вкусной. Тогда-то я и взял себе на заметку номер данного заведения.





Зашёл на их сайт спустя примерно месяц, просто захотелось чего нибудь из японского меню. Оказалось, что ребята ориентируются не только по закускам и лекую пищу. Их сайт mamamia-pizza.ru порадовал отсутствием рекламы, а интерфейс был понятен на интуитивном уровне и как оказалось сделать заказ тут легко и просто. Простая регистрация заняла несколько минут, после чего были начислены бонусы (что не может не радовать, ибо сэкономил- читай заработал), и собственно сам заказ и доставка (оперативно, вкусно и горячо).



Доставка еды осуществляется по всем направлениям. Тут доставка суши ничем не отличается от доставки пиццы. А главное, что и сподвигло меня на написание данной статьи- они так же организовывают банкеты и праздники. Видно, что ребята не стоят на месте, а расширяют свой бизнес в сопутствующих направлениях.



На корпоратив нам были предложены несколько залов (да, у них есть свои залы!), а так же комплексное меню и варианты оформления. К тому же при желании у них можно заказать мастер классы от поваров, что мы и сделали. Не говоря уже о аниматорах, которые при желании могут превратить любой детский праздник в сказочную феерию. Поскольку у нас всё же был "взрослый" праздник, то мы отказались, но на заметку себе всё же взял. В целом о банкете можно сказать откровенно- было и вкусно и интересно.



В заключении хочется отметить, что в наш век большинство компаний делает упор на заработок, а не на людей. Приятно, что компании вроде ресторана «МаМа МИА» всё ещё существуют.

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