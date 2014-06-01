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      • Как происходит утилизация макулатуры и книгопечатной продукции?

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 16:09
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      Невозможно представить жизнь современного человека без использования бумаги. Но потребление её с каждым годом только возрастает, что негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды. Бумага производится из целлюлозы, которая добывается из древесины. Для изготовления новой бумажной продукции вырубаются тысячи деревьев, поэтому сдача и прием макулатуры в Челябинске способны значительно снизить нагрузку на экологию.

      Рассказываем, как происходит утилизация, переработка и самовывоз макулатуры.

      Как происходит вторпереработка?

      В зависимости от состояния, качества и назначения бумаги её сбор и повторная переработка происходит по разным технологиям.

      Переработке подлежат следующие виды бумажной продукции:

      • Книги и журналы;

      • Газеты и рекламные материалы;

      • Плотная и белая офисная бумага;

      • Картон и упаковочная продукция.

      Эту макулатуру сдать в Челябинске можно без ограничений и в любых количествах. Но некоторые виды бумажных изделий сложнее подвергаются вторпереработке и требуют использования специального оборудования. К их числу относится:

      • Оберточная бумага. Она требует удаления остатков липкой ленты;

      • Измельчённая бумага. В процессе переработки она может привести к поломке оборудования;

      • Листы для заметок с клеевым слоем. Как и в первом случае сложнее происходит удаление клейкого состава.

      Не подлежат повторной переработке и приему в специализированные пункты санитарно-гигиенические изделия, в том числе туалетная бумага и салфетки, бумажные полотенца, коробки из-под пиццы, бумажная одноразовая посуда, а также копировальная бумага.

      Способ и технология вторпереработки подбирается в зависимости от типа макулатуры и её состояния.

      Этапы переработки

      Макулатура собирается и сортируется на специализированных пунктах приема. После чего она отправляется на перерабатывающие предприятия или целлюлозно-бумажные комбинаты. Первым этапом является первичный роспуск волокна.

      Он осуществляется в гидроразбивательных аппаратах, куда заливается вода. Макулатура разбухает и разбивается на целлюлозные волокна, посторонние примеси и включения оседают в специальной камере.

      Первый этап позволяет удалить посторонние включения, что пригодно для изготовления санитарно-гигиенических товаров и картона. Но для получения высококачественной бумажной продукции проводится вторичный роспуск. Для придания бумаге белого оттенка выполняется её отбеливания. Для удаления клея, воска и парафина сырье подвергается температурной обработке.

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