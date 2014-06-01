Виды хранения на складе

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При нынешней логистике основной цепочкой сбережения товаров являются склады. Для разных стадий перевозки грузов необходимо место для их сохранности и присутствие техники для разгрузки и погрузки. Многообразная продукция и требуемые условия сохранности определяют функционирование разных складских помещений, а также их технологического обустройства.
Виды хранения товаров обязаны соответствовать свойствам продукции для максимального использования возможностей складов. Их возможно разделить на такие категории:
Вне зависимости от направленности и величины складских помещений, существенным является обустройство склада. Склад должен быть обустроен следующим образом:
Лишь, верно, обустроенные склады с эффективно используемым оборудованием, в состоянии обеспечить безопасное и качественное хранение продукции.
Существует некоторое количество складов различной направленности. Базой применения складских помещений может являться их устойчивость к возгораниям либо универсальность применения. Специфическими группами складов являются терминалы, предназначенные для сохранности сыпучего сырья, опасной продукции, а также крупногабаритных грузов. Ключевым разделением складов является вид их направленности: