Виды хранения на складе

При нынешней логистике основной цепочкой сбережения товаров являются склады. Для разных стадий перевозки грузов необходимо место для их сохранности и присутствие техники для разгрузки и погрузки. Многообразная продукция и требуемые условия сохранности определяют функционирование разных складских помещений, а также их технологического обустройства.

Разделение складов по методам сохранности товаров

Виды хранения товаров обязаны соответствовать свойствам продукции для максимального использования возможностей складов. Их возможно разделить на такие категории:

Со свободными помещениями. Продукция складируется на освобожденном месте, вне зависимости от категории товара. Это менее хозяйственный подход к складам;

Со стабильными участками сохранности. Продукция точно распределяется по указанным участкам в зависимости от ассортимента. Данные склады обеспечивают качество сохранности товаров различных категорий;

Адаптированные под постоянный прием продукции. Данные склады направлены на высокую мобильность и ротацию грузов, являясь подходящими для товаров с малым термином пригодности.

Технологическое оборудование складских помещений

Вне зависимости от направленности и величины складских помещений, существенным является обустройство склада. Склад должен быть обустроен следующим образом:

Погрузочно-разгрузочные механизмы и техника: тельферы, погрузчики и так далее;

Постоянные и передвижные стеллажи;

Холодильная и морозильная техника;

Вентиляционная и отопительная системы;

Качественное освещение;

Система противопожарной безопасности.

Лишь, верно, обустроенные склады с эффективно используемым оборудованием, в состоянии обеспечить безопасное и качественное хранение продукции.

Складские помещения разной направленности

Существует некоторое количество складов различной направленности. Базой применения складских помещений может являться их устойчивость к возгораниям либо универсальность применения. Специфическими группами складов являются терминалы, предназначенные для сохранности сыпучего сырья, опасной продукции, а также крупногабаритных грузов. Ключевым разделением складов является вид их направленности:

Склады, которые ориентированы на производственный процесс. Они предназначены для сохранности сырья, материалов и готовой продукции;

Оптовые складские помещения, направленные на постоянную отгрузку конкретными партиями;

Склады комплектования. Товар комплектуется для конкретного заказчика;

Склады специального предназначения, по типу таможенных складов.

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