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      • Виды хранения на складе

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 17:14
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      При нынешней логистике основной цепочкой сбережения товаров являются склады. Для разных стадий перевозки грузов необходимо место для их сохранности и присутствие техники для разгрузки и погрузки. Многообразная продукция и требуемые условия сохранности определяют функционирование разных складских помещений, а также их технологического обустройства.

      Разделение складов по методам сохранности товаров

      Виды хранения товаров обязаны соответствовать свойствам продукции для максимального использования возможностей складов. Их возможно разделить на такие категории:

      • Со свободными помещениями. Продукция складируется на освобожденном месте, вне зависимости от категории товара. Это менее хозяйственный подход к складам;
      • Со стабильными участками сохранности. Продукция точно распределяется по указанным участкам в зависимости от ассортимента. Данные склады обеспечивают качество сохранности товаров различных категорий;
      • Адаптированные под постоянный прием продукции. Данные склады направлены на высокую мобильность и ротацию грузов, являясь подходящими для товаров с малым термином пригодности.

      Технологическое оборудование складских помещений

      Вне зависимости от направленности и величины складских помещений, существенным является обустройство склада. Склад должен быть обустроен следующим образом:

      • Погрузочно-разгрузочные механизмы и техника: тельферы, погрузчики и так далее;
      • Постоянные и передвижные стеллажи;
      • Холодильная и морозильная техника;
      • Вентиляционная и отопительная системы;
      • Качественное освещение;
      • Система противопожарной безопасности.

      Лишь, верно, обустроенные склады с эффективно используемым оборудованием, в состоянии обеспечить безопасное и качественное хранение продукции.

      Складские помещения разной направленности

      Существует некоторое количество складов различной направленности. Базой применения складских помещений может являться их устойчивость к возгораниям либо универсальность применения. Специфическими группами складов являются терминалы, предназначенные для сохранности сыпучего сырья, опасной продукции, а также крупногабаритных грузов. Ключевым разделением складов является вид их направленности:

      • Склады, которые ориентированы на производственный процесс. Они предназначены для сохранности сырья, материалов и готовой продукции;
      • Оптовые складские помещения, направленные на постоянную отгрузку конкретными партиями;
      • Склады комплектования. Товар комплектуется для конкретного заказчика;
      • Склады специального предназначения, по типу таможенных складов.
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