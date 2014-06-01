Из каких материалов изготавливают контрольные браслеты?

Современная жизнь и новые технологии диктует свои правила. Поэтому сегодня в ночных клубах, развлекательных заведениях, на массовых мероприятиях, выставках и презентациях вместо бумажных входных билетиков и флаеров активно используются браслеты для контроля посетителей.

Особенности выбора по материалу изготовления

Контрольные браслеты выступают в качестве средства идентификации. Они облегчают работу службы администрации и безопасности, помогают вести учёт численности гостей и посетителей, предупредить доступ посторонних лиц, которые не приобретали билета для входа.

При нанесении на поверхность изделия логотипа, эмблемы, рисунка и контактной информации браслет превращается из средства контроля в эффективный рекламный инструмент.

В зависимости от используемого материала браслеты подразделяются на несколько видов:

Контрольные браслеты Tyvek СПб. Изделия производятся из прорезиненного полимерного материала, который внешне выглядит как бумажное полотно. Но в отличие от бумаги материал является более прочным, плотным и устойчивым к действию неблагоприятных внешних факторов. Фиксация браслета на запястье выполняется при помощи перфорированного клеевого соединения, что предупреждает передачу его посторонним лицам. Бумажные браслеты контроля подходят для учёта и идентификации посетителей, они имеют самую низкую стоимость;

Виниловые браслеты изготавливаются из прочного и многослойного винила - материала, устойчивого к механическому внешнему воздействию и другим внешним факторам. Браслеты из винила подходят для одноразового использования на протяжении нескольких дней, к примеру, при проведении продолжительных мероприятий. Они обладают привлекательным внешним видом, комфортны при ношении, имеют хорошую прочность;

Силиконовые браслеты производятся из медицинского гипоаллергенного силикона. Они не доставляют дискомфорт на приношении, имеют мягкую на ощупь поверхность. Силиконовые браслеты являются эластичными, поэтому они хорошо растягиваются и быстро возвращают исходную форму. Помимо средства контроля они широко используются в качестве стильного аксессуары или сувенирной продукции;

Браслеты из синтетической или натуральной ткани. Как и ленты для бейджа с логотипом в Санкт-Петербурге они изготавливаются из атласа, репса, нейлона, сатина.

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