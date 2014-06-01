Сушеные креветки в качестве закуски к пиву

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Рынок морепродуктов сегодня радует своим разнообразием. Здесь есть разные деликатесы на любой вкус. Одним из них являются креветки. Они часто используются для приготовления блюд азиатской кухни. Их можно готовить разными способами (варить, жарить, тушить и др.). Креветки всегда отличались великолепным ароматом и вкусом. Из них готовят бульоны, суши, готовят на гриле либо просто применяют в качестве ароматизатора. Но также креветки берут в качестве закуски к пиву. Правда для таких ситуаций предлагается сушеный продукт. Сушеные креветки абсолютно безопасны и имеют аппетитный внешний вид.
Креветки встречаются в разных морях, часто их можно встретить даже в пресных водах. Часто их вылавливают, чтобы производить всевозможные продукты. Это касается и сушеных креветок. Наиболее популярными считаются тигровые креветки, джамбо, европейские. Продукция, которую обработали и охладили, может храниться лишь 4 дня. Поэтому к нам креветки приходят в сушеном либо замороженном виде. При этом большинство из них уже отварено после вылова. Обычно их варят на траулере и это происходит в морской воде. Здесь остается только разморозить продукт, разогреть и выполнить все необходимые действия.
Мясо данных ракообразных – это кладовая разных природных полезностей. Креветки содержат множество йода, фосфора, кальция, натрия. И это далеко не все полезные вещества данного морепродукта. Здесь можно смело перечислить половину таблицы Менделеева. Также стоит упомянуть о большом количестве белка, при этом практически отсутствует жир.
Кого может заинтересовать покупка сушеных креветок? Такая закуска к пиву будет актуальной в разных ситуациях:
Креветки – отличный вариант в качестве закуски к пиву, а также для приготовления различных блюд.
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