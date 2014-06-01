Проверка на полиграфе. Как это происходит?

Проверка на полиграфе соискателей работы во всех достойных внимания корпорациях давно стала своего рода "хорошим тоном" собеседований.

Опрос с применением детектора лжи не запрещен действующим законодательством, однако собеседуемый должен либо подписать письменное согласие на применение полиграфа, либо возможность такой проверки должна быть прописана в трудовом договоре и внутренних нормативных актах организации.

Ничего страшного в этой процедуре нет. Работодателю необходимо помнить: для получения достоверного результата необходим не только полиграф, но и специалист, умеющий на нем работать и способный правильно сформулировать вопрос. И квалификация полиграфиста очень важна: именно от его опыта зависит правильность задаваемых вопросов, уточнения в спорных ответах и выводы, сделанные в ходе проверки.

Как проходит проверка?

К соискателю прикрепляют датчики, и аппарат на основе изменения таких физиологических показателей как частота дыхания, пульс, изменение сердечно ритма и артериального давления делает вывод о правдивости ответа на заданный вопрос.

Первые вопросы о возрасте, поле, фамилии и месте проживания несут справочный характер и применяются для отладки и настройки прибора на физиологические показания конкретного человека.

Распространен миф о том что полиграф не сложно обмануть, и этот миф очень забавляет специалистов-полиграфологов. На самом деле после проверки на полиграфе достигается цифра 93-95% достоверного результата. Это тот процент вопросов, ответам на которые можно верить или точно знать что испытуемый солгал.

О чем спрашивают?

Ничего страшного в прохождении полиграфа нет. Сотрудника обслуживающего прибор и HR-специалиста совершенно не интересуют подробности личной жизни человека, проходящего проверку. Вопросы задаются закрытые, не предполагающие иного ответа кроме "да" или "нет", без двойного толкования. Все они направлены на дальнейшую безопасность работы компании, на трудоустройство в которую стремится соискатель.

Это прямые и значимые вопросы, имеющие непосредственное отношение к прошлой работе и причине увольнения, вопросы о гипотетических нарушениях и информационной безопасности.

Готовность пройти собеседование с применением полиграфа говорит о потенциальной благонадежности соискателя и прибавляет плюсов в его резюме в сравнении с другими кандидатами при рассмотрении перед принятием решения о приеме на работу.

Не стоит пытаться обмануть полиграф - обслуживающий прибор специалист это быстро поймет и зафиксирует. Но и бояться такой проверки не стоит - эта процедура давно стала обычным пунктом собеседования.

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