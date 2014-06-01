Суд это древнейшая форма правоохранительной функции государства. Современный суд разбирает споры между гражданами или обвиняет граждан в преступлениях, основываясь на правовой системе государства. В некоторых странах в суд можно обратиться абсолютно по любому вопросу. Например, известный иск от гражданина к своим родителям за то, что они его родили без разрешения.

В Российской Федерации в суд можно обратиться, если заявитель может указать, какой закон или право в отношении его было нарушено. В случае совершения преступления обвинителем выступает прокурор. Судебная система РФ многоуровневая, то есть существуют суды первой инстанции и вышестоящие. Также суды разделены по делам, которые разбирают. Например, мировой суд занимается имущественными исками до определенной суммы, а также уголовными делами, когда подсудимому не может грозить больше чем два года лишения свободы.

Согласно Конституции, никто не может быть признан виновным до того, как суд огласил приговор. Чтобы обеспечить максимальную защиту прав как обвиняемой стороны, так и потерпевших, приговор суда может быть обжалован в вышестоящем суде.









Только суд может осуществлять правосудие в РФ. Для обеспечения справедливости необходимо гарантировать независимость судей и равенство всех перед законом. Также, обеим сторонам процесса необходимо предоставить право доказать свою позицию в состязательном процессе. Обязательно, чтобы обе стороны считались равноправными. Немаловажно, что при возникновении любых сомнений их должны толковать в пользу обвиняемого.

К сожалению, на практике очень многое зависит от личности судьи. Нередко приговор основан на самооговоре обвиняемого, на которого оказывалось давление. Если в западных странах при отсутствии технических улик возможно добиться полного оправдания, то в России, зачастую, отсутствие доказательств просто уменьшает срок лишения свободы, но не приводит к полному оправданию.

Учитывая, что система законодательства очень сложна и постоянно меняется, гражданам достаточно тяжело защищать свои права в суде самостоятельно. Поэтому чаще всего интересы граждан в суде представляет профессиональный адвокат. Составлять заявления в суд и другие документы помогает юрисконсульт. Юрист Кристелев Алексей Анатольевич специализируется на сложных случаях, несправедливых приговорах по делам о коррупции. Он уверен, что соблюдение всех пунктов процессуального законодательства в огромном числе случаев помогает обжаловать несправедливый приговор.

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