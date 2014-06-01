Как выбрать фронтальный погрузчик?

В настоящее время продажей и арендой спецтехники могут заниматься не только большие компании, но и те, которые могут предложить только несколько видов какого-либо определенного транспорта. Поэтому, подбирая такую технику, строительная компания должна рассматривать все имеющиеся предложения, потому что здесь вопрос стоит не только в ее цене, но и качестве, надежности и долговечности. А так как купить такую дорогую технику могут позволить себе не все компании, то чаще всего рассматривается вопрос аренды.



Одним из наиболее востребованных на любой строительной площадке является фронтальный погрузчик. И хотя фирма, желающая взять в аренду такой спецтранспорт, в большинстве случаев может знать очень многое, но в последнее время появляется все больше видоизмененных погрузчиков, имеющих какие-либо усовершенствования, о которых также необходимо знать. Многим компаниям требуется услуга аренды фронтального погрузчика CAT 950H, потому что с помощью такой спецтехники можно делать одновременно несколько видов работы: выполнять погрузку, транспортировать разного рода материалы, использовать для землеройных и карьерных работ.



Хотя такой фронтальный погрузчик привлекателен и своим внешним видом, но славится он своей невероятной мощью. Многие фирмы, желающие взять в аренду такой погрузчик, отмечают, что отдают предпочтение именно этой модели благодаря ее грузоподъемности и производительности. Имеет большое значение и то, что у этого погрузчика можно менять навесное оборудование, благодаря чему этот транспорт становится универсальным. Он может выполнять роль как экскаватора, также и бульдозера. Учитывается и высота, на которую погрузчик может поднять груз, - это очень важно, так как часто приходится грузить различные сыпучие тела на большой грузовой транспорт.



Пользуется также большим спросом услуга аренды фронтального погрузчика CAT 962H, потому что эта модель очень похожа на предыдущую, но более усовершенствованная. Естественно, что стоит аренда такого погрузчика немного дороже, так как весь вопрос заключается в количестве секцийгидрораспределителя. Использовать такую спецтехнику можно не только на открытой местности, но и на дворе промышленного предприятия, на складских помещениях.



Очень часто в аренду сдается б/у спецтехника, поэтому перед подписанием договора необходимо убедиться, что она на ходу и работает исправно. Ведь никакой строительной компании нежелательно, чтобы во время производственного процесса погрузчик вдруг сломался. Поэтому очень важно вначале посмотреть талон технического осмотра.

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