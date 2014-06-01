Климат-контроль одежды и климат-контроль салона автомобиля — это не одно и то же. Мембранная одежда с климат-контролем не имеет ни печки, ни кондиционера с множеством функций. Что, скорее, хорошо, не хватало еще одежды, напичканной электроникой, датчиками и управляющейся гаджетами.

Как появилась мембранная одежда, что такое климат-контроль одежды

Если взглянуть на ассортимент магазина Умная одежда https://maxiscomfort.ru/, то можно довольно быстро сообразить, что внешне мембранная одежда слабо отличается от любой другой. Строго говоря, сам термин мембранная одежда не вчера и даже не позавчера появился. Гортэкс, первую мембранную ткань разработали еще в 60-ых.

Идея проста и очень логична - сделать ткань, которая:

защищает от холодной температуры снаружи;

не дает излишне повышаться температуре внутри;

выводит излишки влаги.

Принцип работы мембранного клапана в то время был уже очень хорошо известен, оставалось только придумать ткань, которая сохраняла бы свои свойства и при этом работала бы как этот клапан.

Первая одежда из такой ткани была предназначена для космонавтов, потому как потеть в ракете не очень удобно. Потом спортивная одежда.

Одежда с климат-контролем в современном городе

На данный момент мембранную одежду с климат-контролем производит едва ли не каждый уважающий себя «спортивный гигант». При чем, каждая из таких компаний запатентовала свою ткань, на данный момент существуют десятки запатентованных мембранных тканей, мембранных подкладок, многослойных мембранных материалов и способов их размещения.

В наши дни одежда с климат-контролем уже очень давно перестала быть прерогативой космонавтов или спортсменов высоких достижений. Туристы стали повсеместно одеваться «в мембрану» еще в 90-ых годах прошлого века, модные вещи по этой технологии стали шить в 00-ых.

Сейчас умная одежда доступна как повседневная. По пути на работу любой человек пересекает несколько «климатических зон». Он выходит на недружелюбную весеннюю или осеннюю улицу, заходит в метро, магазин, садится в такси. Мембранная одежда поможет сохранить комфортную свежесть. Кроме того, она очень стильно выглядит.

Сейчас можно подобрать не только демисезонные куртки с водооталкивающей пропиткой и мембранной подкладкой, но и пальто, плащи, как мужские, так и женские. Также можно выбрать теплую зимнюю одежду с мембранной подкладкой.

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