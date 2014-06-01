Крупная техника для кухни

Крупная бытовая техника – сердце любой кухни, на которой базируется не только приготовление обедов или ужинов, но и весь домашний быт. Правильно подобранное оборудование способно значительно облегчить процесс, превратить ежедневную рутину в приятное времяпрепровождение.

Крупная бытовая техника для кухни – что это?

Главные характеристики, по которым устройства попадают в эту категорию, - размеры и вес. Подобные модели устанавливаются заранее на специально отведённое место или встраиваются в мебель. После монтажа крупная техника не меняет положение: если учтены требования безопасности, пользоваться устройствами удобно, необходимость в перестановке отпадает.

Виды крупной кухонной техники:

Холодильники. Самое громоздкое оборудование. Особой популярностью пользуются двухкамерные модели – с раздельным холодильным и морозильным отделением. Любители заготовок отдают предпочтение двум отдельным устройствам – однокамерному холодильнику и морозильной камере.

Плиты. Могут быть газовые, электрические, индукционные, комбинированные, единые и разделённые на варочную поверхность и духовой шкаф.

Духовые шкафы. Идеальный вариант для тех, кто любит радовать домочадцев ароматной выпечкой, а также располагает достаточным количеством свободного пространства на кухне. Некоторые модели отличаются универсальностью – устройства умело сочетают функции духового шкафа и микроволновой печи.

Посудомоечные машины. Избавят от необходимости самостоятельно мыть посуду. Широкая линейка позволяет подобрать модель даже для самой миниатюрной кухни.

Вытяжка. Незаменимый элемент, особенно для тех, кто заботится о здоровье. Удалит запахи, дым, пар. Сделает воздух не только чистым, но и убережёт мебель и фартук от пятен жира.

Встраиваемые стиральные машины. Помещённые под столешницу стиральные и сушильные машины не загромоздят пространство, одновременно освободят ванную комнату, сделав её просторнее.

Как выбрать

Выбирая крупную технику, нужно отталкиваться от личных предпочтений. Однако есть ряд параметров, на которые следует обращать внимание:

Дизайн. Оборудование должно гармонично вписываться в общий стиль помещения.

Безопасность. Важно, чтобы устройства были изготовлены из качественных и безопасных материалов с соблюдением всех требований безопасности.

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