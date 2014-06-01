Крупная техника для кухни

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Крупная бытовая техника – сердце любой кухни, на которой базируется не только приготовление обедов или ужинов, но и весь домашний быт. Правильно подобранное оборудование способно значительно облегчить процесс, превратить ежедневную рутину в приятное времяпрепровождение.
Главные характеристики, по которым устройства попадают в эту категорию, - размеры и вес. Подобные модели устанавливаются заранее на специально отведённое место или встраиваются в мебель. После монтажа крупная техника не меняет положение: если учтены требования безопасности, пользоваться устройствами удобно, необходимость в перестановке отпадает.
Виды крупной кухонной техники:
Выбирая крупную технику, нужно отталкиваться от личных предпочтений. Однако есть ряд параметров, на которые следует обращать внимание:
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