Конфокальный микроскоп. Принцип работы и метод исследования

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Традиционный простой микроскоп создает мутное и нечеткое изображение трехмерных объектов, потому что в микроскоп попадает свет из всех областей объекта, а не только из плоскости фокусировки. Эта проблема может быть решена благодаря конфокальному сканирующему лазерному микроскопу (CSLM), или просто конфокальному микроскопу.
Конфокальная микроскопия использует флуоресцентные лампы для создания микрофотографий образцов. Лазерный луч в микроскопе ч фокусируется на необходимом месте на заданной глубине внутри образца.
В результате люминесцентные лампы начинают излучаться из точной точки. Точечное отверстие, расположенное внутри оптического пути, позволяет сигналам флуоресценции от освещенного пятна попадать на детектор света, отсекая сигналы, находящиеся не в фокусе. Он сканирует образец в растровом виде и создает 3D-изображение образца.
Для построения трехмерного изображения поверхности изучаемого объекта, используются методы сканирования зондом (https://ilpa-tech.ru/produktsiya/zondovye-skaniruyushchie-rabochie-stantsii), это позволяет получить изображения поверхности и её локальных характеристик с высоким разрешением.
Конфокальный микроскоп использует лазерные лучи вместо света.
Конфокальный микроскоп производит свет очень низкой интенсивности, поэтому свет усиливается с помощью фотоумножительной трубки (PMT). Фотоумножители обладают способностью усиливать слабый сигнал примерно в миллион раз, не внося ни единого шума.
После этого PMT выдает электрический сигнал, который затем преобразуется в изображение с помощью компьютера.
Официальным поставщиком оборудования Bio-logic является компания ИлПа Тех, в том числе и высокоточных сканирующих зондовых микроскопов в Нижнем Новгороде.Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом