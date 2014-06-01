Конфокальный микроскоп. Принцип работы и метод исследования

Традиционный простой микроскоп создает мутное и нечеткое изображение трехмерных объектов, потому что в микроскоп попадает свет из всех областей объекта, а не только из плоскости фокусировки. Эта проблема может быть решена благодаря конфокальному сканирующему лазерному микроскопу (CSLM), или просто конфокальному микроскопу.

Конфокальная микроскопия: основы

Конфокальная микроскопия использует флуоресцентные лампы для создания микрофотографий образцов. Лазерный луч в микроскопе ч фокусируется на необходимом месте на заданной глубине внутри образца.

В результате люминесцентные лампы начинают излучаться из точной точки. Точечное отверстие, расположенное внутри оптического пути, позволяет сигналам флуоресценции от освещенного пятна попадать на детектор света, отсекая сигналы, находящиеся не в фокусе. Он сканирует образец в растровом виде и создает 3D-изображение образца.

Для построения трехмерного изображения поверхности изучаемого объекта, используются методы сканирования зондом (https://ilpa-tech.ru/produktsiya/zondovye-skaniruyushchie-rabochie-stantsii), это позволяет получить изображения поверхности и её локальных характеристик с высоким разрешением.

Механизм конфокальной микроскопии

Конфокальный микроскоп использует лазерные лучи вместо света.

Лазерные лучи высвобождаются из их источника, а затем фокусируются на флуоресцентно окрашенном образце.

Фильтры нейтральной плотности и набор сканирующих зеркал контролируют интенсивность лазерного излучения, перемещая их очень точно и быстро.

Одно зеркало наклоняет луч в направлении X, противоположное - в направлении Y. Вместе они наклоняют луч в растровом стиле.

Затем объектив фокусирует его на образце.

Образец, окрашенный флуорохромом, будет возбужден, а затем он будет излучать флуоресцентные лампы.

Эти флуоресцентные лампы будут возвращаться в объектив по тому же пути, что и лазер.

Основное воздействие этих сканирующих зеркал на этот свет заключается в создании светового пятна, которое не сканирует, а стоит неподвижно.

Затем полупрозрачное зеркало отражает этот флуоресцентный свет от лазера в сторону системы обнаружения.

Прежде чем попасть в систему обнаружения, он проходит через точечное отверстие. Это точечное отверстие пропускает только небольшую центральную часть света к детекторам света.

Конфокальный микроскоп производит свет очень низкой интенсивности, поэтому свет усиливается с помощью фотоумножительной трубки (PMT). Фотоумножители обладают способностью усиливать слабый сигнал примерно в миллион раз, не внося ни единого шума.

После этого PMT выдает электрический сигнал, который затем преобразуется в изображение с помощью компьютера.

Официальным поставщиком оборудования Bio-logic является компания ИлПа Тех, в том числе и высокоточных сканирующих зондовых микроскопов в Нижнем Новгороде.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...