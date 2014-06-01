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За последнее десятилетие Китай добился небывалых успехов, став крупнейшим производителем и поставщиком товаров по всему миру. Невысокая себестоимость производства и большая работоспособность населения вывели Поднебесную в лидеры по поставкам продукции любых направлений.
Всё чаще российские предприниматели обращаются за поиском идей к примерам китайского бизнеса, а санкции вынудили искать варианты импортозамещения товарам из Европы всё в том же Китае. Рассмотрим бизнес идеи из Китая и варианты импорта.
В этой статье:
Высокомаржинальными считают товары, которые можно дешево купить оптом и продать в рознице с большой наценкой. Китай - безусловный лидер по производству такой продукции. В качестве вариантов можно рассмотреть:
На фоне резкого удорожания остатков импортированной продукции из Европы, китайские аналоги будут встречены на рынке с большим интересом.
Закрытие границ с Европой оставило производства без привычного сырья - тканей, мебельной фурнитуры, электроники и многого другого. Всё, что нужно для решения проблемы - найти контакты с китайскими поставщиками и организовать доставку в Россию.
Ежегодно в Россию приезжают миллионы китайцев в туристических целях. Одна из идей - создание сервиса, ориентированного на туристов из Китая.
Необязательно производить товары, необходимые российскому рынку в самой России. Крупные производства часто прибегают к субконтрактам - размещают заказ, который исполняется в Китае (разумеется, с меньшими расходами). Этот вариант бизнеса позволяет вовсе не иметь собственных производственных мощностей.
Многие российские предприниматели рады сотрудничать с Китаем, но опасаются многих непонятных им моментов: оплата, доставка, вероятность мошенничества и пр. Дропшиппинг - это вариант посредничества: вы находите поставщиков и клиентов, организуете доставку партии товара, не касаясь его лично. Ваша задача - гарантировать надежность сделки. Разумеется, для этого нужно настроить контакты с китайскими производителями.
В настоящее время предпринимательство не настолько затратно и нет смысла пытаться скрыть доходы, рискуя всем свои делом. Новые ИП освобождаются от налогов, компенсируют страховые взносы, пользуются многочисленным государственными льготами.
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