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      • Бизнес идеи из Китая

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 10:11
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      За последнее десятилетие Китай добился небывалых успехов, став крупнейшим производителем и поставщиком товаров по всему миру. Невысокая себестоимость производства и большая работоспособность населения вывели Поднебесную в лидеры по поставкам продукции любых направлений.

      Всё чаще российские предприниматели обращаются за поиском идей к примерам китайского бизнеса, а санкции вынудили искать варианты импортозамещения товарам из Европы всё в том же Китае. Рассмотрим бизнес идеи из Китая и варианты импорта.

      В этой статье:

      • Идеи бизнеса с Китаем
      • Как зарегистрировать бизнес

      Идеи бизнеса с Китаем

      1. Перепродажа высокомаржинальных товаров.

      Высокомаржинальными считают товары, которые можно дешево купить оптом и продать в рознице с большой наценкой. Китай - безусловный лидер по производству такой продукции. В качестве вариантов можно рассмотреть:

      • Различную мелочь (канцтовары, одноразовая посуда, кухонные аксессуары),
      • Продукты питания в индивидуальных упаковках,
      • Автоаксессуары и автоэлектроника,
      • Аксессуары для смартфонов,
      • Крупная электроника (плазменные ТВ, смартфоны, принтеры, компьютерные комплектующие),
      • Брендовую одежду (в Китае есть достойные аналоги приостановившим бизнес Zara, HM и пр.),
      • Мебель,
      • Обувь и пр.

      На фоне резкого удорожания остатков импортированной продукции из Европы, китайские аналоги будут встречены на рынке с большим интересом.

      2. Поставки сырья для отечественных производств

      Закрытие границ с Европой оставило производства без привычного сырья - тканей, мебельной фурнитуры, электроники и многого другого. Всё, что нужно для решения проблемы - найти контакты с китайскими поставщиками и организовать доставку в Россию.

      3. Туризм для китайцев

      Ежегодно в Россию приезжают миллионы китайцев в туристических целях. Одна из идей - создание сервиса, ориентированного на туристов из Китая.

      4. Субконтрактное производство

      Необязательно производить товары, необходимые российскому рынку в самой России. Крупные производства часто прибегают к субконтрактам - размещают заказ, который исполняется в Китае (разумеется, с меньшими расходами). Этот вариант бизнеса позволяет вовсе не иметь собственных производственных мощностей.

      5. Дропшиппинг.

      Многие российские предприниматели рады сотрудничать с Китаем, но опасаются многих непонятных им моментов: оплата, доставка, вероятность мошенничества и пр. Дропшиппинг - это вариант посредничества: вы находите поставщиков и клиентов, организуете доставку партии товара, не касаясь его лично. Ваша задача - гарантировать надежность сделки. Разумеется, для этого нужно настроить контакты с китайскими производителями.

      Как зарегистрировать бизнес

      В настоящее время предпринимательство не настолько затратно и нет смысла пытаться скрыть доходы, рискуя всем свои делом. Новые ИП освобождаются от налогов, компенсируют страховые взносы, пользуются многочисленным государственными льготами.

      Любой бизнес требует официальной регистрации и проще всего это сделать на сервисе reg.akbars.ru. Этот ресурс помогает подготовить регистрационные документы бесплатно за 15 минут и при желании - подать их в ФНС дистанционно

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