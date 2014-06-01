За последнее десятилетие Китай добился небывалых успехов, став крупнейшим производителем и поставщиком товаров по всему миру. Невысокая себестоимость производства и большая работоспособность населения вывели Поднебесную в лидеры по поставкам продукции любых направлений.

Всё чаще российские предприниматели обращаются за поиском идей к примерам китайского бизнеса, а санкции вынудили искать варианты импортозамещения товарам из Европы всё в том же Китае. Рассмотрим бизнес идеи из Китая и варианты импорта.

В этой статье:

Идеи бизнеса с Китаем

Как зарегистрировать бизнес

Идеи бизнеса с Китаем

1. Перепродажа высокомаржинальных товаров.

Высокомаржинальными считают товары, которые можно дешево купить оптом и продать в рознице с большой наценкой. Китай - безусловный лидер по производству такой продукции. В качестве вариантов можно рассмотреть:

Различную мелочь (канцтовары, одноразовая посуда, кухонные аксессуары),

Продукты питания в индивидуальных упаковках,

Автоаксессуары и автоэлектроника,

Аксессуары для смартфонов,

Крупная электроника (плазменные ТВ, смартфоны, принтеры, компьютерные комплектующие),

Брендовую одежду (в Китае есть достойные аналоги приостановившим бизнес Zara, HM и пр.),

Мебель,

Обувь и пр.

На фоне резкого удорожания остатков импортированной продукции из Европы, китайские аналоги будут встречены на рынке с большим интересом.

2. Поставки сырья для отечественных производств

Закрытие границ с Европой оставило производства без привычного сырья - тканей, мебельной фурнитуры, электроники и многого другого. Всё, что нужно для решения проблемы - найти контакты с китайскими поставщиками и организовать доставку в Россию.

3. Туризм для китайцев

Ежегодно в Россию приезжают миллионы китайцев в туристических целях. Одна из идей - создание сервиса, ориентированного на туристов из Китая.

4. Субконтрактное производство

Необязательно производить товары, необходимые российскому рынку в самой России. Крупные производства часто прибегают к субконтрактам - размещают заказ, который исполняется в Китае (разумеется, с меньшими расходами). Этот вариант бизнеса позволяет вовсе не иметь собственных производственных мощностей.

5. Дропшиппинг.

Многие российские предприниматели рады сотрудничать с Китаем, но опасаются многих непонятных им моментов: оплата, доставка, вероятность мошенничества и пр. Дропшиппинг - это вариант посредничества: вы находите поставщиков и клиентов, организуете доставку партии товара, не касаясь его лично. Ваша задача - гарантировать надежность сделки. Разумеется, для этого нужно настроить контакты с китайскими производителями.

Как зарегистрировать бизнес

В настоящее время предпринимательство не настолько затратно и нет смысла пытаться скрыть доходы, рискуя всем свои делом. Новые ИП освобождаются от налогов, компенсируют страховые взносы, пользуются многочисленным государственными льготами.

Любой бизнес требует официальной регистрации и проще всего это сделать на сервисе reg.akbars.ru. Этот ресурс помогает подготовить регистрационные документы бесплатно за 15 минут и при желании - подать их в ФНС дистанционно

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