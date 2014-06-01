Выбираем спальный мешок для похода

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Для каждого туриста-новичка необходимым атрибутом считается мешок для сна. Очень сложно выбрать между таким обилием вариантов, которое существует на сегодняшний день. Эта статья поможет понять, что нужно учитывать и на чем заострить внимание при покупке спальника.
Залог крепкого сна - точно подобранный режим температуры предмета. Есть специальная шкала для ее определения.
Перед приобретением приспособления рекомендуется учитывать температуру воздуха в месте, где вы планируете спать, если вы плохо переносите холод, ориентируйтесь на T-comfort, а если вы уже опытный турист или человек с крупными физическими данными, склоняйтесь к T-limit.
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В основном по форме выделяются “одеяла” и “коконы”. Модели-одеяла прекрасны своей легкостью в использовании, наличием свободного места внутри для изменения позы во время сна. В случае жары спальник целиком расстегивается и может служить обычным покрывалом. Варианты-коконы тоже не лишены преимуществ. Его легко убрать в походный рюкзак, они теплее за счет отсутствия необогреваемых участков. Проблема отсутствия свободного места решена за счет эластичного материала. Приспособление растягивается во все стороны, позволяя человеку принять удобную позу.
Чем меньше вес и упаковочный размер предмета, тем выше цена. Их изготовители не раз сталкивались с задачей уменьшения весовых и объемных категорий предмета при сохранении всех свойств, которые сохраняют тепло. Здесь преимущество у пуховых вариантов. Известно, что пух утрачивает объем при его сжатии. Это удобно при переноске пухового варианта, а также гарантирует маленький вес.
Для утепления походных спальных приспособлений выделяют материалы из синтетики и пуха. В ситуации с утеплителями пуха применяются перья водоплавающих птиц. Из синтетических утеплителей выделяются:
Несомненно, у синтетических спальников есть преимущества - невысокая ценовая категория и сохранение тепла при намокании. На сегодняшний день производители пуховых спальных мешков для защиты утеплителя от воды проводят обработку водоотталкивающим средством. Как известно, перья при намокании теряют свои тепловые свойства. При использовании средства пуховые мешки перестают уступать синтетическим.
Основное правило при выборе мешка для сна подходящего размера — это к своему росту прибавить 20-30 сантиметров. Но для летнего варианта можно прибавить меньше, 15-20, а для зимней модели - 25-30. Летом туристы чаще всего спят в легкой одежде. Зимой наоборот, для дополнительного утепления не обойтись без плотной верхней одежды.
Руководствуясь этими несложными правилами, вы без труда найдете комфортный и подходящий, для походных условий, спальный мешок - https://grodno.kemping.by/catalog/turizm/spalniki/Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом