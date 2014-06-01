Выбираем спальный мешок для похода

Для каждого туриста-новичка необходимым атрибутом считается мешок для сна. Очень сложно выбрать между таким обилием вариантов, которое существует на сегодняшний день. Эта статья поможет понять, что нужно учитывать и на чем заострить внимание при покупке спальника.

Температурный режим для спальных мешков

Залог крепкого сна - точно подобранный режим температуры предмета. Есть специальная шкала для ее определения.

T-comfort - первый параметр шкалы. У моделей таких спальников оно -1?C. Это уровень окружающей температуры воздуха, при которой человек проспит в комфорте до 8 часов.

T-limit – обозначение для температуры - 5?С. Это показание говорит о том, что мужчина с вышеуказанными параметрами сможет с комфортом спать от 8 часов и дольше.

T-extreme – подразумевает температуру - 25? С. Это значит, нижняя граница для эксплуатации спальника -25 градусов. При такой температуре человек сможет проспать около 6 часов, но вряд ли это будет комфортным сном. При столь низких температурах спальный мешок не может обеспечить комфорт, а лишь выживание человека. Не исключаются случаи переохлаждения.

Перед приобретением приспособления рекомендуется учитывать температуру воздуха в месте, где вы планируете спать, если вы плохо переносите холод, ориентируйтесь на T-comfort, а если вы уже опытный турист или человек с крупными физическими данными, склоняйтесь к T-limit.

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Форма спального мешка

В основном по форме выделяются “одеяла” и “коконы”. Модели-одеяла прекрасны своей легкостью в использовании, наличием свободного места внутри для изменения позы во время сна. В случае жары спальник целиком расстегивается и может служить обычным покрывалом. Варианты-коконы тоже не лишены преимуществ. Его легко убрать в походный рюкзак, они теплее за счет отсутствия необогреваемых участков. Проблема отсутствия свободного места решена за счет эластичного материала. Приспособление растягивается во все стороны, позволяя человеку принять удобную позу.

Вес и объем спального мешка

Чем меньше вес и упаковочный размер предмета, тем выше цена. Их изготовители не раз сталкивались с задачей уменьшения весовых и объемных категорий предмета при сохранении всех свойств, которые сохраняют тепло. Здесь преимущество у пуховых вариантов. Известно, что пух утрачивает объем при его сжатии. Это удобно при переноске пухового варианта, а также гарантирует маленький вес.

Виды утеплителя

Для утепления походных спальных приспособлений выделяют материалы из синтетики и пуха. В ситуации с утеплителями пуха применяются перья водоплавающих птиц. Из синтетических утеплителей выделяются:

Primaloft - внешне похож на синтетическую пуховую набивку, отталкивает влагу и хорошо сохраняет тепло;

- внешне похож на синтетическую пуховую набивку, отталкивает влагу и хорошо сохраняет тепло; Hollowfiber - гипоаллергенный, упругий и теплоизолирующий материал, отталкивающий жидкость.

Несомненно, у синтетических спальников есть преимущества - невысокая ценовая категория и сохранение тепла при намокании. На сегодняшний день производители пуховых спальных мешков для защиты утеплителя от воды проводят обработку водоотталкивающим средством. Как известно, перья при намокании теряют свои тепловые свойства. При использовании средства пуховые мешки перестают уступать синтетическим.

Размеры

Основное правило при выборе мешка для сна подходящего размера — это к своему росту прибавить 20-30 сантиметров. Но для летнего варианта можно прибавить меньше, 15-20, а для зимней модели - 25-30. Летом туристы чаще всего спят в легкой одежде. Зимой наоборот, для дополнительного утепления не обойтись без плотной верхней одежды.

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