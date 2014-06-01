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      • Оперативная курьерская доставка - преимущества услуги

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 10:43
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      Курьерская доставка POSTDEPO достаточно давно стала пользоваться популярностью. А в последнее время услугами курьеров пользуется больше трети населения.
      Такой вид доставки представляет собой уникальный сервис, с помощью которого человеку могут привезти письма, товар или любой другой груз.

      Немного истории

      Первая доставка была сформирована еще в Риме. Императорам нужно было срочно доставить ценные письма или уведомления. Делали они это с помощью специально обученных людей.
      Доставка ценностей производилась на лошадях (в то время машин не было). Благодаря императору Августу в свет вышла новая "вакансия" по доставке.
      Услуга была востребована, поэтому таким "курьерам" платили достаточно неплохо.

      Преимущества

      1. Если руководителю офиса нужно срочно отправить документы в другую часть города, необязательно просить о помощи сотрудников, отрывая их от работы. Можно позвонить в курьерскую службу доставки. Курьер приедет со специальной непромокаемой сумкой. В нее вместятся все документы. Заказ будет доставлен в офис вовремя.
      2. Так же услугами оперативной доставки пользуются люди, которым нужно срочно проштамповать договора или поставить на них печати.
      3. Хочется вручить большую корзину с цветами в подарок? Это тоже можно осуществить.
      4. Отправление будет доставлено в нужный срок. Важно, чтобы заказчик предупредил курьера о времени и месте передачи ценных вещей.


      В каждой курьерской фирме есть определенные условия по оплате и тарифу. Если нужен курьер для долгосрочного сотрудничества, лучше открыть соответствующую вакансию и выставить оптимальную оплату за труд.

      Особенности доставки

      Вся документация будет упакована курьером в специальные герметичные пакеты. Курьер привезет не только заказ, но и чек с гарантией.
      Оплата может быть произведена, как наличными средствами, так и с помощью бесконтактного терминала. Курьер всегда имеет при себе устройство, с которого можно быстро оплатить товар.

      Иногда бывают такие ситуации, когда груз нужно отправить срочно, но постовое отправление займет несколько дней, а то и недель. Тогда компании могут обратиться в курьерскую службу доставки.

      В последнее время актуальна доставка свежей еды из магазинов и ресторанов на дом. Теперь не надо напрягаться и тащиться из магазина с тяжелыми сумками.
      Поэтому можно подвести итог, что курьерская служба имеет массу достоинств.

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