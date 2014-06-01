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Человек состоит на 70% из воды. Поэтому здоровье людей в определенной степени зависит от того, в каком количестве и качестве они пьют воду. Очищенная вода без химических примесей — источник здоровья взрослого и ребенка.
Очищенную, полезную для питья воду можно получать разными способами:
• Установить фильтры на трубу снабжения водой. Но этот процесс затратный по деньгам, так как вода, текущая из крана, слишком грязная. Фильтры нужно будет менять 1 раз в неделю.
• Емкость с фильтрами, очищающая водопроводную жидкость. Этот процесс также финансово невыгоден и неудобен, фильтры нужно будет менять вовремя, иначе придется пить воду со множеством примесей.
• Заказывать чистую бутилированную воду. Это — наиболее простой и востребованный сегодня способ. Организовать регулярную доставку воды https://kingswater.ru/ очень легко, просто и финансово доступно.
Доставка воды требуется всем:
1. Организациям и предприятиям, деятельность которых связана с обслуживанием людей. Достаточно арендовать кулер и заказывать на постоянной основе доставку воды в бутылях.
2. Обычным людям, которые заботятся о своем здоровье и здоровье членов семьи. Курьеры заносят бутыли с водой непосредственно в квартиру, самостоятельно поднимать тяжелое не приходится.
3. Офисным сотрудникам. Работодатель, который заботится о комфорте и здоровье подчиненных, обеспечит привоз чистой воды в офис. В данном случае подойдет доставка воды по графику с арендой кулера.
4. Пожилым людям. Вода способствует поддержанию бодрости, энергии и здоровья у людей старшего возраста.
5. Школам и садикам. Детям необходимо употреблять чистую воду ежедневно. В данном случае эффективна доставка питьевой воды по графику с арендой кулера и помпы.
Заказ и доставка питьевой воды происходят обычно по следующей схеме:
• Подача заявки на доставку воды (по телефону, онлайн на сайте).
• Указание в заявке точного адреса, желаемого времени доставки, количества бутылей с водой.
• Получение воды от курьера.
• Оплата заказа удобным способом.
Если заказчику необходима аренда оборудования для питьевой воды (кулер, помпа), об этом нужно сообщить дополнительно.
Добросовестный поставщик воды по просьбе клиента предоставит ему документы, свидетельствующие о высоком качестве поставляемой воды (сертификаты, иные документы).
Доставка питьевой воды — полезная и доступная услуга, воспользоваться которой может каждый желающий, как организации, так и частные лица.Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом