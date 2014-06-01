Человек состоит на 70% из воды. Поэтому здоровье людей в определенной степени зависит от того, в каком количестве и качестве они пьют воду. Очищенная вода без химических примесей — источник здоровья взрослого и ребенка.

Очищенную, полезную для питья воду можно получать разными способами:

• Установить фильтры на трубу снабжения водой. Но этот процесс затратный по деньгам, так как вода, текущая из крана, слишком грязная. Фильтры нужно будет менять 1 раз в неделю.

• Емкость с фильтрами, очищающая водопроводную жидкость. Этот процесс также финансово невыгоден и неудобен, фильтры нужно будет менять вовремя, иначе придется пить воду со множеством примесей.

• Заказывать чистую бутилированную воду. Это — наиболее простой и востребованный сегодня способ. Организовать регулярную доставку воды https://kingswater.ru/ очень легко, просто и финансово доступно.

Доставка воды требуется всем:

1. Организациям и предприятиям, деятельность которых связана с обслуживанием людей. Достаточно арендовать кулер и заказывать на постоянной основе доставку воды в бутылях.

2. Обычным людям, которые заботятся о своем здоровье и здоровье членов семьи. Курьеры заносят бутыли с водой непосредственно в квартиру, самостоятельно поднимать тяжелое не приходится.



3. Офисным сотрудникам. Работодатель, который заботится о комфорте и здоровье подчиненных, обеспечит привоз чистой воды в офис. В данном случае подойдет доставка воды по графику с арендой кулера.



4. Пожилым людям. Вода способствует поддержанию бодрости, энергии и здоровья у людей старшего возраста.



5. Школам и садикам. Детям необходимо употреблять чистую воду ежедневно. В данном случае эффективна доставка питьевой воды по графику с арендой кулера и помпы.



Заказ и доставка питьевой воды происходят обычно по следующей схеме:

• Подача заявки на доставку воды (по телефону, онлайн на сайте).

• Указание в заявке точного адреса, желаемого времени доставки, количества бутылей с водой.

• Получение воды от курьера.

• Оплата заказа удобным способом.

Если заказчику необходима аренда оборудования для питьевой воды (кулер, помпа), об этом нужно сообщить дополнительно.

Добросовестный поставщик воды по просьбе клиента предоставит ему документы, свидетельствующие о высоком качестве поставляемой воды (сертификаты, иные документы).

Доставка питьевой воды — полезная и доступная услуга, воспользоваться которой может каждый желающий, как организации, так и частные лица.

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