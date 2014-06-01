Откосы окон ПВХ из сэндвич-панелей: подробная инструкция

FreeSMI
Независимый новостной портал
Бесплатно - в Viber
Пластиковые откосы на окна гораздо выгоднее, нежели привычная штукатурка или гипсокартон. Этот способ облицовки появился позже всего, но быстро обошел по актуальности остальные методы.
Панели бывают двух типов:
Именно сэндвич-панели приобрели повсеместную известность и востребованность, поэтому стоит расписать их плюсы и минусы.
К преимуществам можно отнести:
А теперь о недостатках:
Для монтажа потребуются материалы и инструменты, немного свободного времени, грамотное выполнение пошаговой инструкции. Если вы сомневаетесь в своихи силах, лучше заказать отделку откосов ПВХ окон в Сенно у профессиональных монтажников.
Теперь перечень материалов:
Таким образом можно самостоятельно и легко оформить оконный проем.
Материал подготовлен салоном окон и дверей https://fortochka.by/.