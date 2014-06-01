Откосы окон ПВХ из сэндвич-панелей: подробная инструкция

Пластиковые откосы на окна гораздо выгоднее, нежели привычная штукатурка или гипсокартон. Этот способ облицовки появился позже всего, но быстро обошел по актуальности остальные методы.

Разновидность пластиковых откосов

Панели бывают двух типов:

Стеновые панели. Между пластиком пролегают ребра жесткости, внутри которых пустота. Материал тонкий, хрупкий, не используется на откосах, глубже 25 см. Приятны визуально, производят преимущественно белыми, но есть варианты, повторяющие фактуру дерева. Монтируются быстро. Сэндвич-панели. Более практичный вариант. Между пластиковыми листами присутствует полистирол. Он выступает теплоизоляцией, предотвращая проникновение холодного воздуха с улицы.

Именно сэндвич-панели приобрели повсеместную известность и востребованность, поэтому стоит расписать их плюсы и минусы.

К преимуществам можно отнести:

быстрый монтаж, отсутствие отделочных работ;

ровная поверхность, без выступов и шероховатостей;

многообразие цветов, можно дополнить интерьер помещения;

наличия слоя полистирола, выступающего теплоизоляционным элементом;

длительный эксплуатационный срок;

влагостойкость.

А теперь о недостатках:

легко повреждаются при физическом воздействии;

высокая стоимость.

Как установить откосы их ПВХ

Для монтажа потребуются материалы и инструменты, немного свободного времени, грамотное выполнение пошаговой инструкции. Если вы сомневаетесь в своихи силах, лучше заказать отделку откосов ПВХ окон в Сенно у профессиональных монтажников.

Инструменты и материалы

нож, обязательно хорошо заточенный, чтобы легко разрезать пластик;

монтажная пена и специальный пистолет для неё;

измерительные приборы (рулетка, линейка, уровень);

маркер;

строительный степлер;

деревянная планка (10 см в ширину);

герметик, обязательно светлый, чтобы промазать швы;

саморезы необходимой длины;

грунтовка с антисептиком.

Теперь перечень материалов:

ПВХ панели в необходимом количестве;

П-образная рейка, выступающей основой для всей конструкции;

F-образная рейка;

уголки для закрытия внешних стыков.

Пошаговая инструкция:

Сперва сделать разметку. После к основанию прикрепить деревянную планку (на дюбели). Это необходимо для того, чтобы гарантировать плотность соединения с поверхностью. Планка располагается на ближней стороне, вдали от стекла. При большой ширине короба установить брус со стороны стекла. Пришить степлером стартовую полосу к брусу, если такового нет, полосу пришивают к раме. В местах соединения плоскостей устанавливают рельефные угловые компоненты, в которых крепятся ПВХ плиты. Присоединить к рейке F-образный профиль. Вырезать из ПВХ детали нужно размера, вставить в пазы. Для размещения утеплителя создается вспомогательный объём при помощи J-профиля. Его располагают по периметру всех плоскостей. Одна из граней должна быть перпендикулярной основанию. Между ними необходимо разместить полистирол, а сверху закрыть его ПВХ и защелкнуть профилем.

Таким образом можно самостоятельно и легко оформить оконный проем.

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