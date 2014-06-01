Основные способы печати изделий в типографии

В типографии обращаются заказчики с абсолютно разными задачами: некоторым нужно создать большой тираж листовок для раздачи на улице, вторым необходимо разработать буклет, а третьим выпустить многостраничное глянцевое издание. В зависимости от идеи команда компании подбирает нужный способ подготовки и создания изображений.

О самых популярных методах в печати рассказывает московская типография «Т-Принт».

Офсетная печать

Этот метод является одним из самых популярных в плоской печати и представляет собой использование специальной печатной формы. На неё фотоспособом наносятся необходимые данные: участки, которые нужно окрасить, делают гидрофобными. После этого форма смачивается и на ранее выделенные участки наносится краска. Через офсетный вал она попадает на бумагу.

Такая технология отлично справляется с большими тиражами, обеспечивает высокое качество и точную цветопередачу, не требует больших денежных затрат. Её можно использовать на бумаге любого типа. В то же время она не подходит для срочных тиражей, так как нуждается в относительно длительной допечатной подготовке.

Цифровая печать

Цифровая печать предъявляет строгие требования к носителю текста, изображения, однако предлагает эффективный, быстрый и качественный результат. В этом случае не требуется никакая дополнительная подготовка, изображение переносится специальными принтером на носитель сразу через компьютер. При этом качество никуда не исчезает, и готовые изделия радуют заказчиков насыщенностью, точностью, чёткими контурами.

Ещё одно преимущество такого метода – возможность быстро внести изменения в изображения, текст. Так, макет буклета при каких-то недостатках может быть изменён на любом этапе работы.

Флексография

Этот способ применяют для изготовления упаковок и этикеток. На рельефную гибкую форму с выпуклостями переносится нужное изображение, после чего на неё же наносится краска. Для этого метода используют текучие чернила, которые быстро застывают.

Шелкография

Этот вид трафаретной печати предполагает наличие специальной металлической или нейлоновой сетки. Пустые ячейки заливают полимером, а на остальные поступает краска. Главным преимуществом такого метода является возможность работы не только с бумагой, но и со стеклом, латексом, керамическими и синтетическими изделиями.

Типография «Т-Принт» готова предложить печать буклетов, баннеров, сувенирной продукции по одной из лучших цен в Московской области. Опыт более 10 лет позволяет нам грамотно подбирать способ изготовления и экономить время и деньги клиентов. При этом, у нас всегда доступны различные интересные предложения для новичков и постоянных клиентов.

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