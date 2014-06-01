Конвейерные цепи: основные характеристики

Конвейерные цепи обеспечивают бесперебойную работу конвейерного оборудования. Они могут быть разных видов, иметь специальные пластины. Роликовые цепи включают в комплектацию полимерные блоки.

Цепи конвейерные получили широкое применение в пищевой, упаковочной промышленности, в области машиностроения, производстве строительных материалов и деревообработки, сельском хозяйстве. Отдельную категорию составляют конве йерные цепи для зерновых культур, так как они в процессе эксплуатации подвергаются тяжелым нагрузкам к ним применяются повышенные требования, основное из них – высокое качество комплектующих, прочность,износостойкость.

Отсутствие качественных цепей не позволит организовать розлив напитков, транспортировку банок, пакетов с жидким составляющим и другой продукции. Подобное оборудование используются также в нефтеперерабатывающей отрасли и фармацевтике. Если речь идет о прямоходных или поворотных цепях, чаще всего, их основу составляет нержавеющая или углеродистая сталь, специальный прочный пластик, обладающий устойчивостью к химическим воздействиям и высоким температурам.

Широко используются в промышленности цепи конвейерные пластинчатые. Основными преимуществами данного оборудования являются небольшой вес, в сравнении с металлическими аналогами, низкий уровень шума в процессе эксплуатации, высокая стойкость к химическим воздействиям. Дополнительно пластиковые цепи могут быть изготовлены с антистатичным эффектом.

При создании металлических пластинчатых цепей в качестве основного материала предпочитают использовать нержавеющую или углеродистую сталь различной степени прочности. Благодаря чему, конвейерное оборудование данного типа способно работать бесперебойно даже в экстремальных условиях и при сильных нагрузках.

За счет высококачественной обработки рабочей поверхности комплектующих могут работать даже в условиях сильного абразива. Ширина пластинчатых цепей может варьироваться от 63,5 мм до 304,8 мм.

По типу работы оборудование подразделяется на поворотное и прямоходное. Чтобы обеспечить нужную ширину конвейера цепи могут быть установлены в несколько рядов. Данные комплектующие являются самыми надежными и при этом простыми и долговечными в эксплуатации транспортирующих элементов.

По материалам сайта https://konveeron.ru/

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