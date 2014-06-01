  • » » Конвейерные цепи: основные характеристики

      • Конвейерные цепи: основные характеристики

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 11:56
      (голосов: 0)

      Конвейерные цепи обеспечивают бесперебойную работу конвейерного оборудования. Они могут быть разных видов, иметь специальные пластины. Роликовые цепи включают в комплектацию полимерные блоки.

      Цепи конвейерные получили широкое применение в пищевой, упаковочной промышленности, в области машиностроения, производстве строительных материалов и деревообработки, сельском хозяйстве. Отдельную категорию составляют конве йерные цепи для зерновых культур, так как они в процессе эксплуатации подвергаются тяжелым нагрузкам к ним применяются повышенные требования, основное из них – высокое качество комплектующих, прочность,износостойкость.

      Отсутствие качественных цепей не позволит организовать розлив напитков, транспортировку банок, пакетов с жидким составляющим и другой продукции. Подобное оборудование используются также в нефтеперерабатывающей отрасли и фармацевтике. Если речь идет о прямоходных или поворотных цепях, чаще всего, их основу составляет нержавеющая или углеродистая сталь, специальный прочный пластик, обладающий устойчивостью к химическим воздействиям и высоким температурам.

      Широко используются в промышленности цепи конвейерные пластинчатые. Основными преимуществами данного оборудования являются небольшой вес, в сравнении с металлическими аналогами, низкий уровень шума в процессе эксплуатации, высокая стойкость к химическим воздействиям. Дополнительно пластиковые цепи могут быть изготовлены с антистатичным эффектом.

      При создании металлических пластинчатых цепей в качестве основного материала предпочитают использовать нержавеющую или углеродистую сталь различной степени прочности. Благодаря чему, конвейерное оборудование данного типа способно работать бесперебойно даже в экстремальных условиях и при сильных нагрузках.

      За счет высококачественной обработки рабочей поверхности комплектующих могут работать даже в условиях сильного абразива. Ширина пластинчатых цепей может варьироваться от 63,5 мм до 304,8 мм.

      По типу работы оборудование подразделяется на поворотное и прямоходное. Чтобы обеспечить нужную ширину конвейера цепи могут быть установлены в несколько рядов. Данные комплектующие являются самыми надежными и при этом простыми и долговечными в эксплуатации транспортирующих элементов.

      По материалам сайта https://konveeron.ru/

      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь