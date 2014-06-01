Как выбрать гибкую черепицу для мягкой кровли

Гибкую черепицу, предназначенную для установки крыши, многие люди выбирают за то, что она имеет множество плюсов в сравнении с прочими материалами.

Почему выбирают гибкую черепицу





Кровля из гибкой черепицы получила свое широкое широкое распространение благодаря следующим характеристикам:

Небольшой вес. За счет этого монтаж, подъем и транспортировку становится проводить легче. Безопасность. Добавление в битум добавок делает его нетоксичным, защищенным от воспламенения. Универсальность. Материал можно использовать на любых видах кровли: куполообразных, простых и сложных. Износостойкость. Черепица способна выдержать кислотные дожди, перепады температур, воздействие солнечного света. Она не покрывается плесенью, не ржавеет. Эстетичный внешний вид. Кровля может реалистично имитировать натуральные материалы. Оптимальные теплоизоляционные характеристики. Во время дождя не шумит, улучшает теплоизоляционные свойства крыши.

На что стоит обратить внимание при покупке

Совершая покупку, следует внимательно осматривать материал. Внимание стоит уделить следующим параметрам:

запах. Он должен отсутствовать. Если он присутствует, битум начинает испаряться. В итоге материал будет хрупким;

гибкость. Достаточно согнуть изделие, чтобы понять, насколько оно гибкое. Если черепица качественная, она будет эластичной и быстро восстановит форму;

толщина. Даже если материал однослойный, его толщина должна быть более 4 мм. Многослойная черепица будет гибкой и прочной;

равномерность покрытия. Любая черепица немного сыплется. Однако голые пятна на ней формироваться не должны. Допустимо осыпание до 2,5 г. с площади в 285х50 мм;

наличие клейкой поверхности. Если она есть, положить черепицу будет просто, особенно, если в магазине она находилась не более полугода. В противном случае придется использовать строительный фен.

Обращать внимание следует и на размеры упаковки. Обычно гибкая черепица поставляется в пачках — в каждой находится по 22 шт. Такого количества хватит на 3 м2. Весит одна пачка порядка 6,5 кг. Многослойная упаковка может иметь вес до 20 кг. Совершая монтаж рекомендуется использовать гонты, взятые из разных упаковок для достижения равномерности цвета.

Количество слоев





Толщина изделия зависит от количества слоев. Выделяется 3 основных разновидности:

Однослойная — включены различные прослойки: основание, пропитка из битума, посыпка, клеевой слой, в ряде случаев — песок. Как правило, фрагмент черепицы в верхней части обладает прямоугольником, а в нижней — фрагментом, который может иметь вид различных геометрических фигур. Двухслойная мягкая кровля — это цельный прямоугольник. К нему присоединен фрагмент, выполненный в качестве однослойного гонта. Положительные черты такого вида: улучшенные эксплуатационные характеристики, высокая плотность, Трехслойный вариант — люкс-класса. Есть у него и следующее название - «черепица с двухсторонним ламинированием». Ключевые особенности: ярко выраженный рельеф, зачастую многоцветный, чтобы придать ощущение объема. Гарантия изготовителей на такой тип продукции максимально большая.

Тем не менее количество слоев не гарантирует высочайшее качество. Наиболее значимо, какой будет толщина всех прослоек, каким будет битумный состав, другие характеристики, о которых было сказано выше.

Выбор черепицы, которая прекрасно гнется, сейчас достаточно широк. Цена битумной черепицы разных производителей находится примерно на одном уровне и зависит от количества слоев. С ее помощью можно создать эстетичную и долговечную кровлю. Рассмотренный материал оптимально подходит для этого, являясь золотой серединой среди прочих подобных отделочных вариантов.

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