Идеи для подарка девушке на 8 марта

Выбор подарка на 8 Марта для девушки часто кажется сложной и невыполнимой задачей. Поэтому преданные кавалеры обычно отправляются в ближайший цветочный магазин и покупают роскошный или скромный готовый букет. Смотрятся подобные композиции очень красиво и стильно, но часто девушкам хочется получить более необычный подарок. Несколько вариантов симпатичных сюрпризов помогут осуществить это желание.

Сладости из 90-х

Если счастливая получательница подарка застала свалившееся на страну в середине 90-х годов прошлого века изобилие заморских сладостей, то ей непременно понравится набор вкусняшек, возвращающий во времена беззаботного детства. В таком очаровательном подарке уютно разместятся:

жвачка Love is;

баночка вишневого Dr. Peppers;

пакетик растворимого сока Zuko;

конфетки Mamba;

шоколадка Mars или Nuts.

Набор полезностей

В такой набор входят любые полезные для девушки мелочи. Сюда можно положить все:

любимые сладости;

необычные фрукты;

украшения;

теплые носочки или пушистый шарф;

сертификат в магазин.

Единственное правило, действующее для такого подарка, заключается в необходимости приобретения красивой коробочки; в обычном пакете сюрприз потеряет большую долю своей привлекательности.

Instax Mini 9

Этот вариант подарка подойдет для девушек, готовых делиться каждой своей фоточкой. Небольшой и легкий аппарат мгновенно распечатает фотографии, вызывая восторг у милой инстаграмщицы. А несколько вариантов цветовых решений такого необычного сюрприза поможет дополнить модный образ.

Подарочный сертификат

Если девушка довольна капризна в отношении подарков или уже нет времени узнавать ее вкусы, то можно просто приобрести сертификат в любимый магазин. Такой сюрприз точно не останется неоценимым, ведь почти каждая девушка обожает прогулки по реальным или виртуальным торговым точкам.

Цветы с доставкой

Порадовать девушку с самого раннего утра поможет доставка цветов. В этот день не обойтись без букета тюльпанов – символа 8 марта. Можно найти много стильных композиции в крафт-бумаге или мешковины из 11, 15, 21 бутона в нескольких расцветках. Также можно обратиться к классике и преподнести большой и красивый букет роз, который символизирует глубокие чувства и искреннюю любовь. Будет уместно вручить букет из белых роз, символизирующий скромность, нежность и чистоту, розовых — счастье, желтых — радость. К такому приятному сюрпризу можно дополнительно положить приглашение на свидание.

Шкатулка для украшений и украшения

Этот подарок тоже придется по душе любой моднице, тем более что большой выбор таких аксессуаров позволит приобрести самый оригинальный вариант. К тому же в следующий раз можно будет просто докупить пару украшений для заполнения хорошенького предмета интерьера.

Еще один хорошенький подарок – это украшения. В зависимости от предпочтений девушки это может быть недорогая, но очень симпатичная бижутерии, или роскошное ювелирное творение.

Прыжок с парашютом или полет в аэротрубе

Такой подарок больше подойдет отчаянным девушкам, готовым оторваться от земли в прямом и переносном смысле. Невероятный выплеск адреналина запомнится надолго, позволяя гордиться собой и вспоминать восхитительные моменты парения в воздухе. Но, прежде чем вручать такой подарок, необходимо предварительно уточнить о наличии желания испытать подобные невероятные ощущения. Большинство представительниц прекрасного пола предпочтут более спокойное времяпрепровождение.

Кино, концерт, театр

Билеты в такие увеселительные заведения подойдут и для любительниц посидеть дома, позволяя выбраться "в свет" хотя бы раз в год, и для неугомонных девиц, обожающих шумные сборища.

Ужин в необычном ресторане

Этот довольно традиционный подарок можно сделать весьма оригинальным, если выбрать не совсем обычное предприятие общественного питания. Это может быть тематический ресторан или кафе с необычной подачей блюд.

Мягкая игрушка

В душе каждой девушки найдется местечко для крохи-девочки, которая порадуется мягкой игрушке. Но большие пылесборники больше не считаются модными; гораздо больше ценятся небольшие вещички, которые не занимают много места и которые можно взять с собой в кровать, обнимая перед сном.

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