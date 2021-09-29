Самые знаменитые коллекционеры виниловых пластинок

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Конечно же, цифровой носитель никогда не смогут сравниться по звучанию с тем, как звучит виниловая пластинка — мягко и тепло. Именно из-за современных способов, по которым кодируют информацию, идеальная студийная озвучка искажается. И тогда инструменты звучат уже не так.
Кто же такие эти люди, которые коллекционируют виниловые пластинки? Речь идет о тех, кто по-настоящему знает музыку и увлечен ею. Для них купить виниловую пластинку — дело всей жизни. Никто не сможет дать точный ответ, какой именно вариант самый ценный. Влияют многие факторы. Тут и личное мнение, и память — все субъективно. Если говорить о материальных ценностях, то дорогая грампластинка вполне может стать чем-то лимитированным. А если она была выпущена около сорока лет тому, да еще и на ней автограф, то цена может быть космической.
Любая коллекция связана напрямую с хозяином, может отражать его внутреннее состояние. Большинство меломанов собирает пластинки для удовольствия, а не чтобы заработать.
У кого в коллекции больше миллиона виниловых экземпляров:
Ни один музыкальный ценитель не сможет довольствоваться плоским оцинкованным звуком. Именно это и является причиной, по которой посещают большой каталог винила в Украине его поклонники. Главная цель, которую преследуют коллекционеры — сохранить музыку на века. Настолько велика ее ценность.
Информацию предоставил: онлайн магазин винила "Шо Шоп"