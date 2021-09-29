Самые знаменитые коллекционеры виниловых пластинок

Конечно же, цифровой носитель никогда не смогут сравниться по звучанию с тем, как звучит виниловая пластинка — мягко и тепло. Именно из-за современных способов, по которым кодируют информацию, идеальная студийная озвучка искажается. И тогда инструменты звучат уже не так.

Кто же такие эти люди, которые коллекционируют виниловые пластинки? Речь идет о тех, кто по-настоящему знает музыку и увлечен ею. Для них купить виниловую пластинку — дело всей жизни. Никто не сможет дать точный ответ, какой именно вариант самый ценный. Влияют многие факторы. Тут и личное мнение, и память — все субъективно. Если говорить о материальных ценностях, то дорогая грампластинка вполне может стать чем-то лимитированным. А если она была выпущена около сорока лет тому, да еще и на ней автограф, то цена может быть космической.

Кем являются заядлые меломаны?

Любая коллекция связана напрямую с хозяином, может отражать его внутреннее состояние. Большинство меломанов собирает пластинки для удовольствия, а не чтобы заработать.

У кого в коллекции больше миллиона виниловых экземпляров:

Боба Джорджа — основал музыкальную библиотеку в Нью-Йорке, в которой находятся около 2000000 записей. Там можно изучать музыку годами. Для этого следует посетить интернет магазин виниловых пластинок;

Пола Маухинни — его коллекцию оценили в пятьдесят миллионов долларов. В ней около 3000000 пластинок. Его супруга даже требовала, чтобы он избавился от всего своего достояния — просто некуда было складывать богатство. Тогда Пол решил открыть магазин. Но особой выручки он не получил, так как чересчур задирал цены. Планировала выкупить коллекцию Библиотека Конгресс, то решение не одобрили. Тогда решил выкупить некоторую часть коллекции Зиро Фритас — бизнесмен из Бразилии. Он выложил кругленькую сумму;

Зиро Фритаса — он сумел собрать около 6000000 экземпляров винила. Он считал, что тот, кто купить винил, сделал великое дело. Ведь речь идет об истории и вкладе в нее. Некоторые из экземпляров его библиотеки признают культурной ценностью, не хуже исторических книг. Самый большой выбор винила в его коллекции. В планах создание онлайн-музея.

Для чего собирают винил?

Ни один музыкальный ценитель не сможет довольствоваться плоским оцинкованным звуком. Именно это и является причиной, по которой посещают большой каталог винила в Украине его поклонники. Главная цель, которую преследуют коллекционеры — сохранить музыку на века. Настолько велика ее ценность.

Информацию предоставил: онлайн магазин винила "Шо Шоп"

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