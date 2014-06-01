Первая обработка сада весной

Перед летними тёплыми днями важно позаботиться о подготовке кустарников и деревьев, их необходимо обработать. Если температура воздуха уже выше нуля, а снег уже тает, нужно позаботиться о состоянии сада.

Особенности обработки сада по насту

Это первый этап, который приходится на февраль или март. Начать нужно с осмотра, оценив молодые саженцы после зимы. Важно выполнить обрезку, удалить поломанные, высохшие или больные ветви. Нужно осветлить и сформировать крону. Нужно обратить внимание на наличие повреждённых участков дупла и коры, которые необходимо будет заделать.

Как лечить раны на деревьях?

Чтобы залечить повреждения на деревьях, необходимы специальные средства. Среди них – садовый вар. Приобрести его можно в готовом виде в разных формах. Например, в тубах, в брикетах, в контейнерах и в виде аэрозоля. Последний вариант самый продвинутый. Если желаете приготовить вар самостоятельно, можете использовать различные рецепты. Они практически все одинаковые, отличаются друг от друга незначительно. Составными элементами являются:

скипидар;

пчелиный воск либо парафин (второй вариант легче найти);;

жир животного происхождения либо растительное масло.

В качестве добавок могут использовать смолу хвойных деревьев или канифоль.

Кроме садового вара, нужны фунгициды. Они направлены на то, чтобы бороться с грибками. Продаются и специальные садовые замазки, характеризующиеся большим количеством преимуществ, если сравнивать с варом. Если сравнить последний с медицинской повязкой, то первый дополнительно имеет дезинфицирующие средства. Замазка будет стимулировать регенерацию.

Использование побелки

Нужно побелить стволы деревьев и скелетные ветви: обновить старую или нанести новую. В её составе могут быть заживляющие вещества, защитные средства от бактерий и от возникновения вредителей. Если для приготовления побелки вы самостоятельно гасите известь, то делать это необходимо тщательно. Если известь погасится неполностью и останться крупицы (комки), то они нанесут ожоги дереву. Белить деревья нужно в плотных перчатках, так как известь может нанести химический ожог коже рук. При ее попадании на кожу, необходимо вымыть руки пож краном дачного умывалька (https://1000melochey.by/product-category/dachnyj-komfort/umyvalniki-dachnye) обильным количеством воды и с мылом.

Как бороться с болезнями и вредителями?

До того, как “проснуться” почки, кустарники и плодовые деревья, их необходимо защитить от насекомых и заболеваний. Чтобы справиться с насекомыми, необходимо обрабатывать деревья и кустарники специальными эмульсиями при помощи опрыскивателя: https://1000melochey.by/product-category/dachnyj-komfort/opryskivateli. Принцип действия их заключается в том, чтобы закрыть им доступ к кислороду. Эмульсии создают плёнку, которая покрывает кору. Вместе с этим и тела насекомых с их личинками. Для тех, кто считает этот метод неэффективным, рекомендуется препарат “Профилактин” сильного действия. Некоторые дачники для этой целью используют солярку, сочетая её с известковым молочком либо купоросом меди.

Каждый человек выбирает для обработки сада оптимальный для себя вариант. Главное – не игнорировать подготовку сада к весне и лету.

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