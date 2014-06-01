Модные цвета в интерьере 2022

Грамотно выбранный интерьер позволяет преобразить пространство. Важной в интерьере является цветовая гамма. Она создает особую атмосферу, может подчеркнуть достоинства помещения, скрыть недостатки.

Интерьер 2022: модные оттенки

Дизайн подбирается с учетом особенностей комнаты и интересов, вкусов владельца. Но необходимо учитывать и современные тенденции. Сейчас популярностью пользуются нейтральные, природные оттенки. Они позволяют создать уютную и безмятежную атмосферу. К таким относятся оливковый тон, янтарный, зеленый и прочие. Несмотря на то, что преобладают в 2022 году нейтральные оттенки, отказываться от ярких красок не стоит. Они станут акцентом в интерьере и добавят ему свежести.

Свежесть зеленого

Этот оттенок значительно преображает и освежает помещение. Подойдет тем, кто предпочитает консерватизм. Отлично зеленый оттенок вписывается в эко дизайн или минималистический стиль. При минимализме рекомендуется использовать темный зеленый тон. Для обивки и текстильных элементов стоит выбирать мятный оттенок, изумруд. Если дизайн в стиле эко, то нужно делать акцент на палитре, схожей с зеленой травой, хвоей и прочими природными цветами.

Модный миндальный

Этот оттенок отличается многогранностью. Он способен наполнить помещением прохладой и нежностью. Миндальный способен буквально преобразить цвета, с которыми он комбинируется. Отлично сочетается с синим, графитовым. Этот оттенок может выступать не только второстепенным, но и основным. Опасность цвета в том, что интерьер с ним может получиться слишком лаконичным. Поэтому иногда требуется разбавлять его яркими акцентами.

Горящий янтарь

Янтарь переливается и палитра включает в себя желтый, красный, оранжевый. Выбор оттенков богатый. Тон варьируется в зависимости от концентрации янтаря. Он отлично сочетается с бежевым, но можно создать удачную комбинацию даже с сиреневым. Янтарный не стоит использовать в качестве основного тона. Он лучше подходит в виде акцентов. Их количество зависит от интерьера, площади помещения. Дизайнеры используют различные приемы с учетом особенности помещения. Так, в маленьких комнатах можно установить дверь Invisible под покраску и сделать на ней яркий акцент: http://nevidimka.by/page7820048.html.

Лаконичность бежевого

Подобный оттенок обладает умиротворенностью и элегантностью. Теплый бежевый хорошо сочетается с белым, синим, зеленым. Отлично выглядит подобная комбинация с кофейным, розовым. При выборе бежевого в качестве основного нужно понимать, что взять на себя главенствующую роль он не сможет. Поэтому контраст с ним создать не получится.

Оригинальный самба

Это соединение красного и вишневого. Отлично подходит для комбинаций с нейтральными тонами. Самба используется для акцентных деталей и текстильных элементов. Иногда цвет применяют для оформления стен. Но в этом случае важно грамотно организовать освещение.

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