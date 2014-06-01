Как арендовать спецтехнику. Основные критерии

Российский рынок спецтехники на сегодняшний день располагает широким ассортиментом машин, механизмов для интересующихся заказчиков. В любой патовой ситуации у человека или организации может возникнуть необходимость, например, в услугах аренды экскаватора, чтобы выкопать яму под фундамент, или потребность в аренде автокрана, для того, чтобы переместить какой либо тяжелый груз и в остальных подобных случаях. Ну и соответственно правильно подобрать технику для определенных работ и работа пройдет качественно, быстро и с меньшими затратами.

Разновидность спецтехники

При подборе спецтехники нужно обязательно иметь представление о том, какая именно машина нужна, чтобы реализовать ту или иную работу. Технику принято делить на три основные группы:

Землеройная. Машины данной категории, такие как экскаваторы, бульдозеры, являются универсальными и пригодными как и для земляных, так и для погрузочных и транспортных работ. Очень популярна на рынке спецтехники среди заказчиков. Грузоподъемная. Это техника отличается функцией перемещением, погрузкой и выгрузкой товаров. В качестве примеров, выступают автовышки, краны, экскаваторы. На строительных объектах часто пользуются услугами башенного крана для перемещения очень тяжелых предметов (блоки, сооружения, плиты). Транспортная. К числу этой категории относят, быстро развивающие сейчас манипуляторы, грузовые автомобили. Для работ на высоте прибегают к услугам автовышки, которая оснащена устройством для подъема и перемещения рабочего с инструментом, например с целью настроить линию электропередач.

Когда речь заходит об аренде какой либо спецтехники, то всплывает самый значимый фактор, как финансовый критерий. Особенно учитывая то, что сегодняшняя обстановка вынуждает заказчиков сокращать свои расходы, где это возможно, да и рынок уже полон достаточно большим количеством конкурентов, заставляя серьезные предприятия снижать цены за свои услуги.

При подборе нужно учитывать календарный период, поскольку получить определенные машины в разгар сезона проблематично. Взять, например, снегоуборочные машины, которые во время снегопадов пользуются большим спросом и находятся в дефиците.

Если рассматривать с точки зрения экономии, то заказчикам выгоднее брать в аренду, поскольку это позволяет им растянуть небольшие платежи на весь срок аренды, нежели если они захотят купить технику, им придется внести большой разовый платеж.

Основные условия сотрудничества при выборе техники

Правильный выбор компании оказывает серьезное значение при использовании арендуемой техники. В первую очередь, необходимо смотреть на состояние машин, ведь, очевидно, что гораздо лучше, качественнее и эффективнее будет работать современная техника. Следующим пунктом является широкий ассортимент техники и целый парк техники. Заказчику намного проще и выгоднее взять в аренду машины, находящиеся в одном месте. Третий пункт, один из наиболее важных - это грамотный выбор оператора, который будет управлять техникой. Необходимо убедиться, что водитель квалифицирован, имеет большой стаж, что у него есть лицензии,права на разрешение делать такую работу, особенно, если это касается работы с грузоподъемными механизмами, которая требует высокую степень соблюдения техники безопасности.

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