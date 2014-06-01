Реабилитация после коронавируса и пневмонии в санатории «Альфа Радон»

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В настоящее время особенно актуален вопрос реабилитации людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Такая пневмония характеризуется большим объемом поражения легких и длительным течением болезни. У пациента долгое время сохраняется воспалительный процесс, ощущение слабости, нарушается нормальная работа дыхательной системы. Эффективным методом нормализации состояния человека является реабилитация после коронавируса и пневмонии в санатории. В белорусском санатории Медикал&СПА Резорт «Альфа Радон» доступна комплексная программа восстановления после covid-19.
Цели программы:
Реабилитация после covid 19 включает в себя две программы: на 7 и на 15 дней. Она состоит из целого спектра манипуляций и включает в себя следующие процедуры:
Реабилитация после ковидной пневмонии проводится специалистами высокой квалификации с применением новейшего оборудования. В санатории проводится магнитотерапия на аппаратуре BTL SIS. Этот аппарат уникален, терапию с его использованием в Беларуси можно пройти только здесь. Такая физиотерапевтическая процедура оказывает сосудорасширяющий, гипокоагуляционный, бронхолитический эффект, уменьшает воспалительные процессы. Магнитное воздействие обеспечивает ритмичный физиологический процесс сокращения мышечной ткани в межлопаточной, межреберной и диафрагмальной области. Такая процедура отлично подходит для дыхательной реабилитации и улучшения дыхательных функций. Особенно показана пациентам после тяжелой формы пневмонии.
В санатории пациенты могут пройти ультразвуковое исследование, а также различные лабораторные исследования и анализы. Здесь имеется собственная лаборатория, что дает возможность в кратчайшие сроки провести все необходимые обследования и разработать индивидуальную программу реабилитации. Помимо эффективной реабилитации нахождение в санатории – это еще и отличный отдых.
Цена программы реабилитации зависит от количества дней терапии. Вы можете выбрать подходящий для вас курс реабилитации и забронировать путевку в нашем санатории.Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом