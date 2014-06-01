  • » » Реабилитация после коронавируса и пневмонии в санатории «Альфа Радон»

      • Реабилитация после коронавируса и пневмонии в санатории «Альфа Радон»

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:06
      (голосов: 0)

      В настоящее время особенно актуален вопрос реабилитации людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Такая пневмония характеризуется большим объемом поражения легких и длительным течением болезни. У пациента долгое время сохраняется воспалительный процесс, ощущение слабости, нарушается нормальная работа дыхательной системы. Эффективным методом нормализации состояния человека является реабилитация после коронавируса и пневмонии в санатории. В белорусском санатории Медикал&СПА Резорт «Альфа Радон» доступна комплексная программа восстановления после covid-19.

      Цели программы:

      • предупредить образование фиброзных тканей;
      • предотвратить развитие дыхательной недостаточности;
      • ускорить восстановительные процессы в легких и бронхах;
      • восстановить работу дыхательных мышц;
      • улучшить работу кровеносной и лимфатической системы;
      • восстановить работоспособность;
      • урегулировать психоэмоциональное состояние;
      • восстановить иммунитет.

      Реабилитация после covid 19 включает в себя две программы: на 7 и на 15 дней. Она состоит из целого спектра манипуляций и включает в себя следующие процедуры:

      • физиотерапия;
      • бальнеолечение;
      • ингаляции;
      • массаж грудного отдела;
      • дыхательная гимнастика;
      • лечебная физкультура.

      Оказание услуг

      Реабилитация после ковидной пневмонии проводится специалистами высокой квалификации с применением новейшего оборудования. В санатории проводится магнитотерапия на аппаратуре BTL SIS. Этот аппарат уникален, терапию с его использованием в Беларуси можно пройти только здесь. Такая физиотерапевтическая процедура оказывает сосудорасширяющий, гипокоагуляционный, бронхолитический эффект, уменьшает воспалительные процессы. Магнитное воздействие обеспечивает ритмичный физиологический процесс сокращения мышечной ткани в межлопаточной, межреберной и диафрагмальной области. Такая процедура отлично подходит для дыхательной реабилитации и улучшения дыхательных функций. Особенно показана пациентам после тяжелой формы пневмонии.

      В санатории пациенты могут пройти ультразвуковое исследование, а также различные лабораторные исследования и анализы. Здесь имеется собственная лаборатория, что дает возможность в кратчайшие сроки провести все необходимые обследования и разработать индивидуальную программу реабилитации. Помимо эффективной реабилитации нахождение в санатории – это еще и отличный отдых.

      Стоимость реабилитации

      Цена программы реабилитации зависит от количества дней терапии. Вы можете выбрать подходящий для вас курс реабилитации и забронировать путевку в нашем санатории.

      Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь