Реабилитация после коронавируса и пневмонии в санатории «Альфа Радон»

В настоящее время особенно актуален вопрос реабилитации людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Такая пневмония характеризуется большим объемом поражения легких и длительным течением болезни. У пациента долгое время сохраняется воспалительный процесс, ощущение слабости, нарушается нормальная работа дыхательной системы. Эффективным методом нормализации состояния человека является реабилитация после коронавируса и пневмонии в санатории. В белорусском санатории Медикал&СПА Резорт «Альфа Радон» доступна комплексная программа восстановления после covid-19.

Цели программы:

предупредить образование фиброзных тканей;

предотвратить развитие дыхательной недостаточности;

ускорить восстановительные процессы в легких и бронхах;

восстановить работу дыхательных мышц;

улучшить работу кровеносной и лимфатической системы;

восстановить работоспособность;

урегулировать психоэмоциональное состояние;

восстановить иммунитет.

Реабилитация после covid 19 включает в себя две программы: на 7 и на 15 дней. Она состоит из целого спектра манипуляций и включает в себя следующие процедуры:

физиотерапия;

бальнеолечение;

ингаляции;

массаж грудного отдела;

дыхательная гимнастика;

лечебная физкультура.

Оказание услуг

Реабилитация после ковидной пневмонии проводится специалистами высокой квалификации с применением новейшего оборудования. В санатории проводится магнитотерапия на аппаратуре BTL SIS. Этот аппарат уникален, терапию с его использованием в Беларуси можно пройти только здесь. Такая физиотерапевтическая процедура оказывает сосудорасширяющий, гипокоагуляционный, бронхолитический эффект, уменьшает воспалительные процессы. Магнитное воздействие обеспечивает ритмичный физиологический процесс сокращения мышечной ткани в межлопаточной, межреберной и диафрагмальной области. Такая процедура отлично подходит для дыхательной реабилитации и улучшения дыхательных функций. Особенно показана пациентам после тяжелой формы пневмонии.

В санатории пациенты могут пройти ультразвуковое исследование, а также различные лабораторные исследования и анализы. Здесь имеется собственная лаборатория, что дает возможность в кратчайшие сроки провести все необходимые обследования и разработать индивидуальную программу реабилитации. Помимо эффективной реабилитации нахождение в санатории – это еще и отличный отдых.

Стоимость реабилитации

Цена программы реабилитации зависит от количества дней терапии. Вы можете выбрать подходящий для вас курс реабилитации и забронировать путевку в нашем санатории.

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