Нюансы оформления кредитов под залог недвижимости

Если вы по какой-то причине получили отказ в банковском кредите, попробуйте взять его ещё раз, но уже с использованием залоговлй недвижимости. В этой роли могут выступать дом, квартира и прочие жилые и нежилые постройки, которые будут оценены соответствующим образом. Получить кредит наличными без залога недвижимости значительно легче, чем простой. Ведь вы предлагаете банку гарант, так что финансовая организация может быть уверена в том, что деньги к ней вернутся тем или иным способом.

Какая недвижимость подойдет для использования как залоговая

Чаще всего в этой роли выступают жилые квартиры, комнаты, дома или коттеджи. Они оцениваются достаточно дорого, так что банки готовы предоставить под такой гарант значительные суммы. Вопреки распоостраненному мнению, недвижимость необязательно должна быть собственностью того, кто претендует на получение денег. Заемщик может быть, например, владельцем только части (доли) квартиры или дома. Также допускаются ситуации, когда залоговый кредит выдается при использовании доверенности. В целом, в качестве залога лучше использовать жилье, которое находится в хорошем состоянии и получит высокую оценку со стороны как специализированных компаний, так и риелторов. Если у вас есть такая квартира или коттедж, шансы на одобрение кредита под малый бизнес значительно возрастут.

Как оформляется залоговой кредит

Процедура получения такой финансовой помощи несколько отличается от обычной. В первую очередь, вам придется обратиться за помощью к профессиональному оценщику, который сможет точно определить стоимость недвижимости. Важно, чтобы специалист работал в соответствии с официальной лицензией, поскольку по результатам проведения работ он должен предоставить документ для банка. После того как стоимость дома или квартиры определена, понадобится передать бумагу от оценщика в финансовую организацию вместе с другими документами. Подтверждать уровень дохода, несмотря на наличие залога, вам все равно придется. Так что заранее соберите справки с работы, в которых будет цказана величина заработной платы. Рассматривать полный пакет документов компания может в течение некоторого времени (обычно процесс длится неделю или чуть больше). По результатам обсуждения банк выдает официальное заключение об одобрении или отказе в выдаче денежных средств. Обычно кредит под залог квартиры выдают, если цена недвижимости является соответствующей.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...